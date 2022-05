#brevi del 13 maggio 2022

È online da qualche giorno il nuovo web site di Ferrari BK, disegnato e sviluppato da Coo’ee, che da diversi anni cura il supporto strategico creativo per le diverse attività di comunicazione attraverso cui l’aziende si è affermata come leader nel mercato delle pavimentazioni per esterni, dei giardini e delle piazze più belle d’Italia.

Coccinelle ha scelto il Gruppo FSB come partner per il 2022 per l’approccio strategico ed integrato a 360°. Nello specifico Ready 2 Fly definirà insieme al brand la strategia dei canali Social Media occupandosi della gestione diretta di Facebook, Instagram e Twitter, oltre che della gestione della pianificazione ADV, sia Social che di parte delle attività della piattaforma Google. Take Off Production sarà invece responsabile della creatività e della produzione di tutti contenuti digital del brand – dalla realizzazione degli editoriali e dei materiali per i social media alle Campagne social.

BAUSCH + LOMB “Guarda Oltre” e si affida a MAI TAI per promuovere la prova instore delle nuove lenti a contatto giornaliere Bausch + Lomb ULTRA ONE DAY. In corrispondenza del lancio delle nuovi lenti giornaliere Bausch + Lomb ULTRA ONE DAY, l’azienda supporta gli ottici che propongono la prova gratuita del prodotto instore.

Sarà Never Before Italia a firmare la nuova gestione digital, social e creativa di Divella: a seguito di una consultazione che ha coinvolto diverse sigle, il brand italiano ha confermato l’incarico all’agenzia pugliese, già al lavoro sulla nuova creatività. Never Before Italia affiancherà il brand italiano a livello creativo con l’obiettivo di consolidare il posizionamento digitale della marca, da 130 anni simbolo di “passione mediterranea”.

Gruppo Montenegro sceglie Serviceplan come partner Jägermeister per le attività digital e social, dopo gara. Al via una nuova strategia editoriale per reinventare le regole della vita notturna e restituire ai social il loro ruolo: essere fonte di ispirazione, non imitazione. In questa visione anche il claim “Be the Meister” diventa un invito ad essere ambassador della creatività in ogni sua forma, un inno a vivere in modo autentico per risvegliare il desiderio di esplorare l’originalità della nostra natura. Un approccio che si rifletterà su tutti i contenuti social e digital e sugli eventi protagonisti del 2022.



Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop sceglie McCann come partner di comunicazione per il 2022 con incarico diretto. L’agenzia supporterà il Consorzio di Tutela nel percorso di riposizionamento sul mercato, intrapreso sia a seguito delle nuove abitudini dei consumatori, emerse nel post-covid, che alla presenza di ulteriori opportunità di crescita internazionale del prodotto. La collaborazione riguarda l’elaborazione della nuova immagine di brand e della campagna di comunicazione per conquistare anche i consumatori più giovani con un approccio leggero e coinvolgente.

DMIND – agenzia di comunicazione integrata, con sede a Venezia e Milano – firma il rebranding, il nuovo sito corporate e il video manifesto dell’azienda di arredo di lusso Jumbo Group, che ora evolve in ONIRO Group. Un percorso di rebranding aziendale a 360°, che ha coinvolto tutti gli asset di comunicazione: non solo un approccio estetico e visuale ma una profonda analisi strategica e di posizionamento, approdata a un nuovo nome, una nuova immagine e a nuovi strumenti di comunicazione.

Nuova acquisizione nell’ambito dell’alta ristorazione per l’agenzia milanese LE VAN KIM diretta da Elizabeth Le Van Kim, che dal mese di Maggio si occupa delle attività di ufficio stampa e relazioni pubbliche del GRUPPO AIMO E NADIA. Materie prime di eccellenza, grande rispetto dei produttori e delle specificità dei diversi territori italiani sono da sempre la cifra stilistica e i valori alla base del Gruppo Aimo e Nadia che si appresta a celebrare quest’anno i 60 anni de Il Luogo, uno dei simboli dell’identità gastronomica italiana nel mondo.

L’agenzia di marketing e comunicazione Gruppo icat a fianco di IN’s mercato ha avviato un processo di rinnovamento stilistico che riguarda diverse linee presenti a scaffale. Il primo intervento di restyling svolto in collaborazione con l’agenzia ha coinvolto i prodotti appartenenti al mondo colazione: Caffè Serrano, Dolce Indora e Dolcezze del Forno. L’idea di Gruppo icat è stata quella di alzare il percepito del brand con un’immagine creativa rinnovata. Il punto di partenza per la definizione di una nuova brand image è stata una full immersion nei valori che contraddistinguono i prodotti di IN’s: qualità, freschezza e origine.

L’agenzia di comunicazione Sculati & Partners ha ricevuto l’incarico di consulente per i servizi di gestione social, digital PR e media relation da parte di Apreamare, storico cantiere navale italiano fondato più di 170 anni fa e specializzato nella costruzione di gozzi plananti tipici della tradizione sorrentina. Sculati & Partners lavorerà a stretto contatto con la proprietà e con la società di consulenza marketing The Thinking Factory con il triplice incarico di consulenza strategica, di coordinamento e implementazione delle media relation e delle digital PR e, infine, di gestione del sito web e dei canali social per supportarla in un’azione di consolidamento a livello nazionale e internazionale.

Confesercenti Firenze ha affidato le attività di comunicazione integrata e la realizzazione di website ed e-commerce di Enogastronomica 2022 al Gruppo Jet’s, agenzia di comunicazione toscana associata UNA (Aziende della Comunicazione Unite). Enogastronomica è l’appuntamento di tre giorni con la gastronomia che, dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornerà a Firenze dal 13 al 15 maggio.