Clinica Baviera racconta con il podcast l’importanza della vista

Clinica Baviera racconta, per la prima volta, attraverso lo strumento originale e sempre più diffuso del podcast, l’importanza della vista, dello sguardo, di come allenare gli occhi all’arte, di come tenerli in salute con ciò che mangiamo e di come sistemare i difetti visivi. Contenuti medici e non solo, da ascoltare dove e quando si vuole da qualsiasi pc, smartphone o tablet.

“Vediamoci chiaro”, questo il nome del nuovo progetto editoriale dell’Istituto oftalmico, si articolerà su una serie di episodi, disponibili con cadenza settimanale, sulle principali piattaforme audio (Spotify) e audible come Google Podcasts tutti da scaricare a piacimento. Un modo diverso di comunicare per guardare il mondo con occhi diversi!

Tanti gli argomenti che verranno trattati dai medici di Clinica Baviera e dagli ospiti speciali che diventeranno “voci narranti” per intrattenere gli ascoltatori sull’importanza di avere occhi in salute, cercando di evitare gli eccessi delle cattive abitudini alimentari, le irritazioni date dalle allergie primaverili, i problemi dovuti a sole, cloro, mare e sabbia nella stagione estiva, e non solo … si parlerà anche di make up, arte, sport, illuminazione di interni e di tutto ciò che ruota intorno alla vista a 360°.

Realizzato in collaborazione con l’agenzia Guardans Cambó, il progetto è già disponibile con le prime quattro puntate.