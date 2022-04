Gli ascolti delle radio a Firenze città

di Claudio Astorri www.astorri.it – Le classifiche delle grandi città hanno un valore simbolico rispetto a quelle regionali o di aree ancora più vaste. I numeri in gioco sono minori. Eppure rappresentano un laboratorio interessante da seguire. Ora tocca a Firenze città.

Piazzale degli Uffizi a Firenze, all’alba

Un'analisi più iconica che interessante? Lascio il parere a chi legge e osserva il lavoro. Tutte le volte che metto mano ai volumi elettronici di TER appena rilasciati mi assale la forte tentazione di elaborare anche l'ascolto nelle singole e grandi città d'Italia. Ho già scritto sul blog che si tratta di un'analisi parziale. Definendo come grande città un agglomerato di almeno 250.000 abitanti, in tutta Italia ve ne sono 12 e sommano il solo 15,34% del totale della popolazione italiana. Figuriamoci una sola città. Eppure non resisto.

Top 20 di Firenze città per share del quarto d’ora medio

I dati TER sono quelli del 2° semestre 2021, disponibili dallo scorso 24 febbraio. I valori sono espressi in AQH Share, la quota data dalla percentuale di ascolto nel quarto d’ora medio.

Il capoluogo toscano è citta di conquista per le Radio nazionali e pubbliche che conquistano le prime 9 posizioni nell’ascolto. Al comando c’è RTL 102.5 con il 9,11% di share seguita da vicino da RADIO DEEJAY. RDS è terza. Al quarto e al quinto posto ci sono 2 emittenti Radio Mediaset che hanno sempre performance interessanti nelle grandi città, quelle oltre 250.000 abitanti. Si tratta di VIRGIN RADIO e RADIO MONTECARLO che fissano le loro share nel quarto d’ora al 7,09% e al 6,40%. E arrivano a precedere significativamente la sorella di gruppo RADIO 105.

A seguire le prime 6 emittenti nazionali vi sono 2 Radio pubbliche, entrambe sopra il 4,5% di share. Si tratta di RAI RADIO 2 e RAI RADIO 3. Segue RADIO KISS KISS. La prima Radio locale in classifica è soltanto al 10° posto. RADIO SUBASIO è sostanzialmente appaiata da LADY RADIO che è la stazione toscana più ascoltata in Firenze città. Entrano nella TOP 20 altre 4 emittenti a carattere locale: RADIO NOSTALGIA, RDF 102e7, RADIO BRUNO e CONTRORADIO