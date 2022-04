Klaus Davi pubblica video di sparatoria a Limbadi e rivolge appello a Draghi “Non dimentichi lotta alla mafia”

“Ci troviamo a Caroni un borgo vicino a Limbadi (VV) è appena nata una bambina di nome Lea. Due giovani del posto salutano il piccolo ‘evento’ locale in modo abbastanza curioso.

Estraggono le pistole dalle tasche e sparano diversi colpi verso l’alto.

Trattasi di Antonino Vardè, è Gianpaolo Varone già noti alle forze dell’ordine. Il video risale ai primi di aprile di quest’anno e viene postato su Instagram da un amico dei due e dopo poche ore viene rimosso.

Klaus Davi fa in tempo a salvarlo e lo rende noto commentando: “Questa è il sud che non ci piace ma questi episodi non avvengono solo in questa bellissima regione. Avvengono anche a Milano a pochi passi da casa mia,avvengono a Torino avvengono in Emilia, avvengono in tutta Italia.

Ricordiamoci che anche ‘noi’ magistrati, noi giornalisti, ‘noi’ forze dell’ordine, noi cittadine e cittadini onesti stiamo conducendo una guerra nel nostro paese ; una guerra contro il crimine organizzato.

I politici nazionali non ne parlano più. Le istituzioni schivano l’argomento e vengono poco in Calabria . Ma questa guerra noi la combattiamo e la combatteremo fino alla fine anche se in molti fanno finta di nulla.

Presidente Mattarella, Presidente Draghi abbiamo invece molta fiducia in voi e nell’aiuto che potete dare a questa bellissima terra“, ha scritto Klaus Davi, “Buon 25 aprile” conclude il giornalista.