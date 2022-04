Elisabetta Canalis testimonial e brand ambassador Gabetti Short Rent

G Rent S.p.A. (che opera con il marchio Gabetti Short Rent) – proptech company attiva nel settore dell’hospitality di immobili di lusso, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana – porta avanti il suo percorso di crescita in Italia e all’estero, e annuncia la collaborazione con Elisabetta Canalis, presentatrice e show girl, che per un anno sarà la nuova testimonial e brand ambassador internazionale della Società.

È proprio Elisabetta Canalis ad annunciare l’avvio di questa collaborazione sul suo profilo personale Instagram littlecrumb su cui da oggi è visibile lo spot di lancio del progetto. Un video emozionale, sul tema “Vieni via con me”, che anticipa il viaggio e alcune delle sensazioni che Elisabetta potrà provare nelle ville di lusso che visiterà nei prossimi mesi.

La collaborazione con Elisabetta Canalis prevede, infatti, la promozione delle vacanze in Luxury Villas in Italia e nel resto del mondo gestite da G Rent S.p.A. attraverso il format “In viaggio con Eli”, nel quale la presentatrice sarà ospite nelle diverse location da sogno per raccontarne le caratteristiche, i comfort e le emozioni che proverà. Un viaggio tra le esclusive ville italiane, come quelle di Borgo delle Stelle, complesso immobiliare sito a Porto Cervo, composto da 14 strutture di lusso con piscina privata in uno dei tratti più suggestivi della Costa Smeralda con vista sull’arcipelago di La Maddalena, e le mete estere del Mediterraneo, o le più esotiche dei Caraibi.

La produzione artistica dello spot di lancio del progetto è stata affidata a Fausto Cogliati, Art Director di G Rent S.p.A. e uno dei più importanti professionisti dello spettacolo italiano e internazionale, che ne ha composto le musiche. Cogliati vanta una carriera di successo durante la quale ha collaborato con importanti marchi di cui ha curato la pubblicità, con il mondo della moda e con stilisti di fama mondiale come Giorgio Armani, per il quale ha realizzato le musiche delle sue sfilate. Nel corso degli anni è stato al fianco di artisti di successo come Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Francesca Michielin, Club Dogo, Gaia, Benji&Fede, Alessio Bernabei, Lorenzo Fragola, Wrong On You, The Giornalisti, Matteo Bocelli, Gazzelle, Fabio Rovazzi e molti altri. Fausto Cogliati è il produttore artistico delle produzioni discografiche e delle tournée live degli Articolo 31, di J-Ax e Fedez, ha coscritto e prodotto il brano “Amazing” (nella colonna sonora del film “Amazing Spiderman 2“) con Francesca Michielin, ed è direttore musicale del live tour attualmente in essere di Tommaso Paradiso. Cogliati è stato anche producer per X Factor, nelle importanti edizioni 8/9/10/11 e 12 dal 2014 al 2018. Fra le ultimissime collaborazioni citiamo la sua supervisione artistica di Drusilla Foer, artista e co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022.

L’executive producer dello spot è la tech company milanese Brera Contract, specializzata in interior design e media solutions per il Real Estate, concept Roberto Regondi e montaggio Daniele Amoroso. Brera Contract è una società che coniuga interior design, scelta di materiali di finitura, complementi di arredo e styling che collabora con G Rent S.p.A..

La partnership con Elisabetta Canalis si affianca alla messa online, annunciata dalla stessa presentatrice italiana, del nuovissimo portale web della Società. Con uno stile di navigazione immediato e facile, il nuovo portale offre una panoramica a 360° del mondo di Gabetti Luxury Short Rent, con la possibilità di scoprire le mete più ambite, oltre a conoscere i servizi che una vacanza di lusso può offrire. A partire dagli interni curati all’insegna dell’interior design service dedicato, con arredi e accessori, materiali e finiture, tessuti e colori, per creare spazi sempre in linea con le esigenze dei viaggiatori. Vi si possono trovare sezioni dedicate alle soluzioni studiate per ogni esigenza, dalla vacanza estiva a quella invernale negli esclusivi chalet di montagna, senza dimenticare gli amici animali con le opzioni pet friendly. Un viaggio curato nei minimi dettagli dagli esperti di Gabetti Short Rent per offrire un insieme di servizi a 5 stelle, dall’autista al personal trainer, ai campi da golf, babysitting, chef e trattamenti SPA. Sul nuovo portale la scelta tra le quasi 500 ville spazia tra Toscana, Lazio, Lombardia, Liguria, Sicilia, Sardegna, Campania, Puglia e Trentino-Alto Adige. Senza dimenticare le mete estere in Spagna, Svizzera, India, Saint Barthelémy e dove, ogni settimana, saranno aggiunte nuove destinazioni.

“La collaborazione con Elisabetta Canalis – dichiara Emiliano Di Bartolo, AD di G Rent S.p.A. – ci consente di dare un respiro ancora più internazionale al nostro business, che già offre sul mercato soluzioni in diverse location da sogno all’estero e che da oggi può contare su una testimonial importante, molto riconosciuta e in grado di ben rappresentarci in Italia e oltreoceano, dove vive ormai da anni, con cui possiamo condividere la nostra vision e il nostro prodotto di qualità. Stiamo continuando a investire per accrescere la nostra percezione di Società solida, affidabile e operatore di riferimento sul mercato immobiliare quando si parla di vacanze di lusso, e l’essere accompagnati da Elisabetta nei prossimi mesi, in quello che siamo certi sarà un racconto molto emozionante del suo viaggio nelle nostre strutture, potrà valorizzare ulteriormente il nostro brand e la nostra offerta. Desideriamo invogliare i viaggiatori a ‘venire via con noi’, tastando con mano cosa significhi rilassarsi in una delle nostre ville di lusso, proprio come fa la nostra nuova brand ambassador nello spot promozionale di quest’importante collaborazione e, nelle prossime settimane, nei video che realizzerà quando sarà nostra ospite”.