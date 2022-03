Emanuele Arena responsabile Brand & Comunicazione per l’Italia e il Sud Est Europa di 3M

3M, società che traduce la scienza in soluzioni capaci di migliorare concretamente la vita di tutti i giorni, ha nominato Emanuele Arena come responsabile Brand & Comunicazione per l’Italia e il Sud Est Europa. Oltre all’Italia, che rappresenta il Paese che riveste il peso maggiore nella Regione, Arena coordinerà infatti la comunicazione dell’area che comprende anche le consociate in Turchia, Grecia, Israele, Romania e gli Stati dell’Adriatico, per un totale di 19 Paesi. A questa funzione, inoltre, si aggiunge il ruolo di 3M Pride Employee Resource Network Leader, per promuovere i valori della diversity tra i dipendenti dell’azienda.

Emanuele Arena

L’incarico di responsabile Brand & Comunicazione porterà Arena ad avere una visione a 360 gradi di 3M, volta ad accrescere la comunicabilità e la reputazione dell’azienda. In più, il ruolo di Pride ERN Leader richiederà un approccio “di comunità”, in grado di valorizzare l’inclusione e di promuovere l’accettazione della diversità-unicità propria di tutti. Due responsabilità fondamentali, che fanno leva sui pilastri dell’azienda – scienza, sostenibilità e sociale – allo scopo di sviluppare soluzioni per migliorare la vita delle persone.

Nato in Sicilia, Arena si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera universitaria: prima una laurea in Economia e Management per Arte, Cultura e Comunicazione, quindi un master in Marketing Management, entrambi presso l’Università commerciale Luigi Bocconi. Nel 2013 inizia a lavorare in 3M, dove ricopre per diversi anni il ruolo di Marketing & Communication Specialist nel settore medicale, coordinando campagne di comunicazione e gestendo diversi prodotti della divisione. Nel 2020 diventa Project Leader per la Regione EMEA e ottiene la guida di diversi progetti corporate in varie funzioni: Brand & Comunicazione, Risorse Umane, Mobilità, Compliance e Strategie Aziendali.

Appassionato di teatro, cinema e musical, si è anche esibito in diversi teatri italiani mettendo in scena la propria arte.

“Sono onorato di intraprendere questo nuovo percorso, che intendo interpretare con un approccio moderno e di prossimità, con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza e la reputazione di un brand innovativo come 3M” – ha dichiarato Arena. “Nel mio ruolo di Pride ERN Leader, mi impegnerò inoltre a valorizzare la voce di ogni dipendente e ad accogliere le diverse prospettive ed esperienze, al fine di promuovere la creatività e risolvere i problemi attraverso nuove idee, in linea con i tratti distintivi della cultura di 3M che hanno contribuito al successo dell’azienda”.