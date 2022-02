Hisense Italia: 3 nuove nomine per una crescita a livello nazionale

Hisense Italia annuncia oggi tre nuove nomine: Francesco Fasiello, Product Manager Audio/Video; Gaetano La Spina, Sales Director White Goods Free Standing e – infine – Danilo Lombardi, Key Account Manager White Goods.

Questi nuovi ingressi riflettono ancora una volta il percorso di crescita già avviato da Hisense, con l’obiettivo di affermarsi sempre di più nel mercato italiano come player di riferimento, grazie a un team forte e ricco di professionisti di grande valore.

Francesco Fasiello

Francesco Fasiello – Product Manager Audio/Video

Fasiello entra a far parte del team della multinazionale cinese dopo un’esperienza in Samsung, che gli ha permesso di acquisire importanti competenze nel settore Audio e TV.

In particolare, durante il suo percorso, Fasiello ha avuto l’opportunità di entrare in contatto con numerose divisioni, ricoprendo ruoli di livello, dall’IT Business Analyst, incentrato sull’implementazione dei canali B2B, all’ AV Marketing Intelligence Specialist, focalizzato sull’analisi del settore Audio e Video da un punto di vista soprattutto B2c. Nel corso del suo ultimo anno in Samsung, Fasiello ha ricoperto il ruolo di LFD & LED Product Marketing Specialist, che gli ha permesso di sviluppare ulteriormente il suo approccio goal-oriented, volto a massimizzare gli obiettivi aziendali.

“Sono estremamente orgoglioso di entrare a far parte della famiglia di Hisense, mettendo a disposizione l’esperienza professionale e il know-how acquisito nel settore Audio e TV. Come abbiamo visto in occasione dell’ultima edizione del CES, il 2022 si prospetta un anno ricco di novità e stimoli per Hisense, tra le aziende protagoniste del panorama tecnologico, in grado di innovarsi, anno dopo anno” commenta Francesco Fasiello, PM Audio/Video.

Francesco Fasiello seguirà da vicino ogni aspetto della divisione Audio e Video, lavorando a stretto contatto con il team marketing, il team PR e la divisione di studio e ricerca del prodotto.

Gaetano La Spina

Gaetano La Spina – Sales Director White Goods Free Standing, e Danilo Lombardi – Key Account Manager White Goods

Non solo Audio e Video: uno dei grandi obiettivi di Hisense per il 2022 è sicuramente quello di accrescere e rafforzare il suo posizionamento in Italia nella categoria Cooling & Washing.

Gaetano La Spina vanta un’esperienza pluridecennale nel settore degli elettrodomestici, dove ha ricoperto ruoli chiave nella divisione vendite di alcune delle più importanti aziende del panorama, da Indesit Group a LG, fino a Vestel.

Come Direttore Vendite della categoria Cool & Washing, La Spina porterà con sé tutto il suo bagaglio di esperienza per intraprendere nuove attività di buying e acquisire nuovi partner, con l’obiettivo di allargare e consolidare la distribuzione a tutto tondo, con un occhio di riguardo ai prodotti premium del Cooling e allo sviluppo del progetto Washing.

Danilo Lombardi

In continuità con questo obiettivo di forte crescita per il comparto del Bianco, Hisense accoglie nel suo team anche Danilo Lombardi, nuovo Key Account Manager White Goods Free Standing e Built-In.

Dopo una laurea in economia e amministrazione delle imprese, Lombardi si è dedicato fin da subito al settore vendite, con esperienze di spessore in aziende leader. Nel 2012 approda infatti in Panasonic Italia, ricoprendo prima il ruolo di Regional Sales Account, focalizzato nella gestione diretta di diversi punti vendita in Lombardia, Piemonte e Liguria, e poi di National Key Account Manager, posizione che gli ha permesso di assumere una responsabilità diretta della gestione del piccolo e grande elettrodomestico, sia online che offline. Nel 2017, arriva in Vestel, dove ha potuto realizzare numerosi progetti nel comparto Bianco, consolidando le relazioni con le principali insegne di riferimento.

“Sono entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza con Hisense, un’azienda che sta investendo tantissimo per accrescere la propria awareness attraverso diverse attività, prima fra tutte la sponsorship dei prossimi Mondiali FIFA World Cup 2022, che ci consentirà di rafforzare ulteriormente i rapporti con i numerosi partner presenti sul territorio. Abbiamo ambiziosi obiettivi per tutte le categorie del freddo, con una particolare attenzione al lavaggio” afferma Gaetano La Spina, Sales Director White Goods Free Standing.

“La categoria lavaggio rappresenta per noi la vera sfida di quest’anno. Le lavatrici Hisense si sono affacciate sul panorama italiano solo di recente, ma hanno saputo fin da subito conquistare i consumatori, portando ottimi risultati. Attraverso la mia conoscenza dei gruppi d’acquisto e del prodotto, supporterò appieno il team, contribuendo a questo importante obiettivo di crescita” aggiunge Danilo Lombardi, Key Account Manager White Goods.