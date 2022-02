Milano si riempie di Umarell per promuovere l’iniziativa solidale di innocent “Tanto di Cappellino”

Per il lancio della quarta edizione dell’iniziativa benefica “Tanto di Cappellino” e per raccogliere quanti più fondi possibile per Auser Lombardia, innocent ha organizzato una divertente attività di guerrilla marketing a Milano. Da questa mattina fino al 17 febbraio 10 cantieri di Milano sono presidiati e controllati da 10 coppie di Umarell con coloratissimi cappellini di lana.

Posa un po’ curva e braccia conserte dietro la schiena, gli Umarell di innocent trovano i cantieri noiosi e preferiscono bere uno smoothie di innocent andando da Auser Lombardia, associazione che si occupa di volontariato alla persona e di promozione sociale per favorire l’invecchiamento attivo, l’assistenza e l’inclusione degli anziani portando loro calore, supporto e compagnia (a cui verranno devoluti 0,20 € per ogni smoothie innocent con cappellino venduto). Un messaggio contro la solitudine e un invito all’incontro e alla condivisione, di cui innocent si fa portavoce da ormai diversi anni insieme ad Auser Lombardia.

Anche quest’anno innocent torna a scaldare gli animi e proteggere dal freddo i tappi delle sue bevande 100% naturali: per tutto il mese sarà possibile fare e farsi del bene acquistando uno smoothie solidalvitaminico, munito di un vivace cappellino, nel reparto fresco delle principali catene distributive – tra cui Alì, Bennet, Carrefour, Conad (Piemonte, Liguria, Toscana, Trentino e Costa Adriatica), Coal, Despar, Esselunga, Glovo, I Love Poké, Italmark, Iper La Grande I, Mercatò, Pam, To-Market e Unes.

La campagna, attiva in tutta Europa da circa vent’anni, ha portato tepore nel cuore di molti e permesso nel corso degli anni di raccogliere e donare più di 15 milioni di euro in beneficenza, facendo dell’idea di uno l’impegno di tanti generosi.