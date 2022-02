Gli ospiti a “L’autostoppista” di Igor Righetti su Rai Isoradio

Proseguono con nuovi personaggi gli interessanti e divertenti viaggi de “L’autostoppista”, dal lunedì al giovedì dalle 17 alle 18, su Rai Isoradio diretta da Angela Mariella. Il seguitissimo format nato dalla creatività del giornalista e conduttore radiotelevisivo Igor Righetti, il “papà” della celeberrima trasmissione quotidiana “Il ComuniCattivo” andata in onda per 12 anni su Rai Radio 1 con versioni televisive su Rai2 e al Tg1 Libri su Rai1, è il primo programma radiofonico pet friendly con co-conducente il bassotto Byron.

Durante il suo “passaggio”, il vulcanico conduttore-conducente Igor Righetti ha chiesto ad Al Bano Carrisi se avesse mai pensato di darsi alla politica. La risposta del cantautore è stata immediata: “Me lo hanno chiesto migliaia di volte, ma ho sempre rifiutato. Sarebbe come invitare sul palco del Festival di Sanremo uno preso dalla strada che non sa cantare, che è stonato”. Nello spazio delle dediche musicali e cinematografiche, Al Bano ha dedicato la famosa frase del film Bianca “Continuiamo così, facciamoci del male” al suo stesso regista Nanni Moretti. Grande attenzione viene rivolta anche al mondo dei social network con lo spazio “Le pet star dei social” dove l’influencer Lorenzo Castelluccio va alla scoperta di cani, gatti, ma anche furetti, pappagalli, galline, papere, maialini e serpenti che sui loro account social hanno centinaia di migliaia di follower.

Ironia graffiante, radio dediche musicali e cinematografiche, esperti del mondo pet, influencer, inventori, imprenditori, personaggi celebri del mondo dello spettacolo, del giornalismo e della politica per raccontare i cambiamenti dell’Italia e dei suoi abitanti tra ricordi, aneddoti, curiosità, emozioni e ilarità. “L’autostoppista” può essere ascoltato sulle frequenze di Rai Isoradio (103.3 e 103.5), su RaiPlay Sound (www.raiplaysound.it/isoradio), tramite la app di Radio Rai e in podcast sul sito di Rai Isoradio.

Ecco gli autostoppisti di questa settimana.

Lunedì 14 febbraio: la scrittrice Antonella Boralevi, il direttore del quotidiano digitale Affariitaliani.it Angelo Maria Perrino e il vice presidente del Wwf Italia Dante Caserta

Martedì 15 febbraio: Michela Vittoria Brambilla, presidente dell’Intergruppo parlamentare per i diritti degli animali e della Lega italiana per la difesa degli animali e dell’ambiente (Leidaa), il direttore del quotidiano digitale Spot and Web e il caposervizio del quotidiano La Nazione Luca Mantiglioni

Mercoledì 16 febbraio: il presidente della Lav-Lega anti vivisezione Gianluca Felicetti, il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, l’influencer Lorenzo Castelluccio, l’esperto di influencer marketing Cristiano Cesario e la guida turistica della Campania Maria Sannino

Giovedì 17 febbraio: il cantautore Al Bano Carrisi, il presidente dell’Ente nazionale protezione animali (Enpa) Carla Rocchi e il sommelier professionista Giovanni Spinelli