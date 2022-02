Wasteam rinnova il suo logo e investe nella comunicazione

Da quest’anno Wasteam, azienda attiva da anni nel campo dei servizi di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, punta sull’immagine e sulla comunicazione per mettere in evidenza i valori centrali del suo business.

Come parte del piano di rinnovamento del brand, Wasteam ha presentato il nuovo logo realizzato dall’agenzia MiRò Comunicazione: la veste grafica diventa più attuale, gradevole e leggibile, mette in evidenza la lettera “e” (iniziale di parole chiave quali ecologia ed ecosostenibilità) evocando dinamismo, efficienza, chiarezza, trasparenza, pulizia, rinnovamento, responsabilità, protezione, sicurezza, rispetto, accessibilità, tutte qualità che ben rappresentano gli intenti dell’azienda di Cinisello Balsamo.

“La mission di Wasteam è da sempre improntata alla sostenibilità ambientale e all’innovazione del settore – ha dichiarato Gianmarco Cornicioni, amministratore delegato e fondatore dell’azienda – oltre che alla professionalità e alla trasparenza. Stiamo vivendo una fase di forte crescita e per questo abbiamo sentito l’esigenza di fare un passo in avanti anche nella comunicazione dei nostri valori. Lavoriamo con numerose aziende pubbliche e private del Nord e del Centro Italia e abbiamo un ruolo cruciale nella filiera dei servizi, che merita di essere riconosciuto come un tassello fondamentale della transizione ecologica in atto nel Paese.”

Oltre al nuovo look, Wasteam sta implementando una serie di azioni comunicative che meglio vestono questa realtà in forte crescita a livello nazionale. Nei mesi scorsi infatti è stato messo online il nuovo sito, funzionale e ricco di news e informazioni, e da poco l’azienda è sbarcata su Instagram con il profilo @wasteam.official . Inoltre da quest’anno è ufficiale l’accordo di sponsorship con il giovane pilota Tony Arbolino che porterà il nome di Wasteam sui circuiti del campionato di Moto2.

La collaborazione avrà durata di un anno, ma da entrambe le parti filtra la volontà di proseguire insieme per un percorso più lungo e strutturato. Tony sarà presente agli eventi aziendali firmati Wasteam, una grande soddisfazione per Cornicioni: “Ne sono davvero felice, lo seguiamo da quando era in Moto3 e ci siamo subito accorti di quanto fosse promettente”. Arbolino, classe 2000, corre in Moto2 nel Team Elf Marc VDS e sul suo profilo Instagram ha dichiarato: “Stra felice di accogliere Wasteam tra i miei sponsor e di portarla con me in pista, girando il Mondo per una sana valorizzazione del nostro ambiente. Cosa a cui tengo particolarmente. La serietà e la professionalità di Wasteam daranno ancora più forza per crescere e conquistare nuovi traguardi insieme.