#VALORED4STEM, la campagna di sensibilizzazione promossa da Valore D

Dopo aver curato lo scorso settembre il rebranding dell’associazione, l’agenzia indipendente Marimo affianca e sostiene nuovamente l’impegno di Valore D nella promozione dell’equilibrio di genere e della cultura dell’inclusività realizzando un 30” che l’11 febbraio, Giornata Mondiale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, darà il via alla campagna di sensibilizzazione #VALORED4STEM (ValoreDforSTEM).

La storia è essenziale, giocata intorno a un escamotage paradossale. Un papà legge alla sua bimba un libro, la cui protagonista è un’altra bambina. È il racconto di una piccola e geniale inventrice che costruisce un robot mangiaspazzatura destinato a salvare il mondo dai rifiuti. Ma, per lo sbigottimento e la delusione della figlia che ascolta attenta, nel giorno del sesto compleanno della protagonista il racconto si interrompe: papà gira pagina, trova la scritta “fine” e, come se fosse tutto normale, chiude il libro e augura la buona notte.

La spiegazione arriva immediatamente e il paradosso si dispiega: già a partire dai 6 anni molte bambine smettono di immaginare il proprio futuro nella scienza come effetto di stereotipi consolidati, secondo i quali gli studi scientifici, noiosi e difficili, non sarebbero adatti per loro.

Un’animazione riassume il messaggio centrale della campagna, l’invito a superare gli steccati mentali e incoraggiare le bambine a studiare le materie STEM, aprendo le porte all’opportunità di diventare anche loro protagoniste di una grande storia. Quella a cui si prepara la piccola protagonista dello spot, che torna felice a saltare sul letto.

“Il pregiudizio che vuole le ragazze non portate per le materie scientifiche è purtroppo ancora molto diffuso ed è necessario cambiare questa narrazione, non solo perché non corrisponde a verità, ma soprattutto perché crea disparità di opportunità nell’accesso a quelle professioni che sono sempre più richieste. Bisogna abbattere gli stereotipi affinché più ragazze scelgano percorsi STEM se non vogliamo che le donne siano ancora una volta svantaggiate nel mondo del lavoro”, commenta Barbara Falcomer, direttrice generale Valore D.

“Lavorare per Valore D dà un senso profondamente diverso alla professione che svolgiamo ogni giorno”, ha dichiarato Paola Manfroni, Partner e Chief Creative Officer di Marimo. “Affrontare temi cruciali come ruolo e spazio delle donne nel mondo scientifico e stimolare le ragazze verso lo studio delle materie STEM significa partecipare alla costruzione del futuro. Abbiamo applicato la nostra creatività a uno scenario molto nitido: le competenze STEM sono fondamentali per creare innovazione e saranno indispensabili per il lavoro di domani. Impiegare la comunicazione come veicolo per aumentare la consapevolezza di ragazze, genitori e scuola sulle enormi opportunità di occupazione STEM per le donne smontando bias consolidati è un compito di rilevanza sociale, se è vero, come dicono gli studi, che favorire la presenza femminile negli ambiti STEM avrebbe effetti positivi per l’economia. Nello spot abbiamo scelto volutamente un approccio diversificato: una narrazione emotiva capace di generare attenzione, seguita da una sigla animata che, spiegando l’acronimo STEM, renda fruibile il concetto anche a chi non lo conosce”.

La scuola gioca sicuramente un ruolo fondamentale nell’orientare le scelte di studio delle ragazze. Lo conferma l’indagine promossa lo scorso anno da Valore D tra 61 aziende del network che, fotografando la presenza delle professioniste STEM nelle organizzazioni italiane, rileva che oltre il 62% delle rispondenti aveva una predilezione per queste materie già sui banchi di scuola e che il 20% ha incontrato sulla sua strada un/una docente che le ha fatte appassionare alle STEM.

Nella fase iniziale la campagna multicanale #VALORED4STEM si concentrerà sui social media di Valore D e sarà accompagnata da attività di community engagement.