“Rendetevi Happy”: la prima campagna digital driven di Happy Dog in Italia

Il Gruppo Next 14 inaugura il 2022 con una nuova campagna digital driven, tutta dedicata al benessere dei nostri amici animali, per il marchio Happy Dog, brand tedesco, n.1 in Germania dal 2015.

La campagna ha avuto inizio lunedì 17 Gennaio e si protrarrà fino al 13 Marzo 2022, per una durata totale di 8 settimane, durante le quali verranno utilizzati formati video da 30 e da 15 secondi, caratterizzati dal claim “Rendetevi Happy”.

I contenuti vedono protagoniste le sorelle Simona e Sara Ventura insieme ai loro amici a quattro zampe: Hugo, il simpatico Jack Russell di Simona, che nonostante l’età rimane pieno di energie ed è ghiotto dei croccantini Mini Piemonte e Mini Toscana di Happy Dog, insieme a Rughetta e Tigrotta, le gatte di Sara, le quali adorano tutti i cibi di Happy Cat quasi quanto amano essere coccolate dalla loro padrona.

Il progetto è frutto di una perfetta sinergia tra Next Studios, la content agency del gruppo Next 14, Next Strategy, la unit del gruppo Next che cura campagne pubblicitarie online e offline, Next Media, che si è occupata della pianificazione digital della campagna, la stessa Rebo e Simona Ventura che, insieme alla sorella Sara, non solo ha incarnato in maniera genuina e spontanea i valori del brand ma ha contribuito con entusiasmo all’intero processo creativo.