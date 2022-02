Lorenzo Tedici arriva a iLMeteo come meteorologo responsabile media

Lorenzo Tedici entra oggi nel team de iLMeteo.it. Fiorentino, classe 1969, oltre 20 anni di esperienza nel campo della meteorologia, Tedici, che ha lavorato in numerosi centri meteo regionali tra cui Lamma in Toscana, Arpal in Liguria e Arpa Piemonte, è conosciuto dal 2004 come il volto Skytg24 per le previsioni del tempo ed entra oggi nell’organico del sito meteo più amato d’Italia ricoprendo il ruolo di meteorologo responsabile media.

Lorenzo Tedici

Lorenzo Tedici arriva in un momento di grande espansione e avrà la responsabilità di guidare il consolidamento dell’azienda nel mondo delle televisioni e delle radio, segmento sempre più strategico per iLMeteo.it. L’obiettivo è quello di presidiare i “media tradizionali” così come quelli digitali, dove iLMeteo ricopre già da anni una posizione di leadership. Sono quasi 6 milioni gli utenti medi al giorno, secondo l’ultima rilevazione Audiweb disponibile (agosto 2021) e 30 milioni invece gli utenti mensili (rilevazione Google Analytics). Lorenzo Tedici, inoltre, coordinerà in prima persona la partnership con Sky, che da due anni vede le due aziende collaborare sulle previsioni meteo e, in qualità di meteorologo de iLMeteo, lavorerà a stretto contatto con gli specialisti del settore meteo della testata e con la redazione giornalistica per una comunicazione sempre più precisa e puntuale.

“Sono felice di entrare nel team de iLMeteo.it, da sempre ammiro la capacità del portale di parlare ad un’audience vasta ed eterogenea con semplicità ed efficacia – dice Lorenzo Tedici – Il mio lavoro avrà l’obiettivo di rendere ancora più accessibili le informazioni in un momento in cui le previsioni del tempo stanno diventando uno strumento sempre più centrale nell’organizzazione della nostra vita quotidiana”.