Parte la seconda stagione del format TV e social La Natura dal campo alla tavola

E’ ai nastri di partenza la seconda stagione della serie “La Natura dal campo alla tavola – Storia delle eccellenze italiane” il format TV + social innovativo e unico nel panorama del settore ortofrutticolo, lanciato da 7 GOLD in collaborazione con Sipo in occasione di Macfrut Digital, che dopo le prime 8 puntate dello scorso anno, continua ora con un palinsesto rinnovato di altri 10 appuntamenti che andranno in onda da febbraio a giugno 2022. Una serie di puntate dove esperti, tecnici, docenti, nutrizionisti, esponenti del retail fanno il punto su diverse categorie merceologiche dell’orticoltura, dagli agrumi ai funghi, dagli ortaggi in radice alle erbe aromatiche.

Il format ha una finalità informativa sulla filiera ortofrutticola ed è studiato per coinvolgere sia il grande pubblico che gli addetti ai lavori. Insieme agli ospiti presenti nello studio televisivo, in ogni puntata della durata di un’ora ciascuna, saranno realizzati collegamenti in esterno con produttori agricoli, imprese del settore, esperti di filiera, nonché contributi video con interviste in loco nelle sedi delle aziende agricole. Il tutto arricchito dai consigli di chef e food expert.

Nella precedente stagione 2020-21 sono andate in onda 8 puntate con una copertura regionale in Emilia Romagna su 7Gold, uno share di 20.000/25.000 telespettatori e un inaspettato successo sui social con oltre 20.000 persone che hanno seguito le dirette streaming. Visto il grande apprezzamento da parte del pubblico, la seconda edizione sarà trasmessa anche in Lombardia, Piemonte, Liguria e Sicilia. La collaborazione con Sipo continua e due nuovi partner Consorzio Euroagrumi e Lamboseeds entrano in campo. Condotta dal giornalista Cristiano Riciputi, la trasmissione andrà in onda il sabato dalle 11 alle 12 su 7Gold con una copertura demografica di 25.000.000 persone, 50% uomini e 50% donne. Si parte il 12 febbraio con una puntata dedicata all’arancia rossa di Sicilia.

La rete 7Gold ha acquisito una ottima reputazione con un palinsesto ricco di programmi di informazioni nazionale e Tg regionali dando un ampio spazio a format sportivi campioni di ascolti come Diretta Stadio, condotto da Federico Bertone, Francesco Bonfanti e Paolo Marcello, con la partecipazione fissa di Tiziano Crudeli e Filippo Tramontana o il Processo di 7GOLD condotto da Maurizio Biscardi.