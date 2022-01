La raccolta di pubblicità nazionale delle radio locali

di Claudio Astorri www.astorri.it – Le Radio locali crescono di ascolto, come testimoniato da analisi recenti. Raccolgono in modo diretto e crescente la pubblicità locale ma quella nazionale sembra un po’ volare via e disperdersi. Come fare? Un viaggio nelle ragioni e nei numeri delle concessionarie di pubblicità nazionale per le Radio locali.

Nelle ultime settimane, con la pubblicazione delle anticipazioni di TER dei dati di ascolto Radio del 2021, si è potuto analizzare e valutare quanto le emittenti locali sono in crescita. Le Radio locali non hanno un ufficio stampa e hanno una identità annacquata dalla televisione perfino all’interno dei contesti associativi. Eppure crescono! Esse possono vantare rispetto alle televisioni territoriali una presenza in termini di share sul totale del mezzo che è 15 volte superiore. Sussistono tuttavia e incredibilmente dei complessi di inferiorità. Ingiustificabili.

La Radio ha tutte le carte in regola per essere il fulcro di tutti gli investimenti locali. E’ chiaro che le Radio locali operano per i loro ricavi con una focalizzazione pressoché totale sui loro mercati di pertinenza. La clientela locale è il loro focus principale. Si tratta di quella che si può gestire direttamente e che fornisce la grandissima quota degli introiti, che sono ancora più rilevanti se la Radio locale propone ai suoi clienti anche altre emittenti oppure altre modalità di promozione pubblicitaria come gli eventi, il digital e i social. E non solo.

A fronte tuttavia del buon andamento degli ascolti del comparto, la seconda fonte di ricavi, quella della pubblicità nazionale, non decolla. Ai segnali di crescita negli ascolti non corrispondono iniziative commerciali virtuose nella raccolta della pubblicità nazionale a favore delle Radio territoriali. Le concessionarie pianificano meno spazi e a prezzi più bassi. E lamentano a loro volta e nella media come siano i centri media e le agenzie a livello nazionale a non valorizzare sufficientemente le valide coperture di ascolto e servizio delle Radio locali.

Sul fatto che la raccolta nazionale per le Radio locali sia esigua o comunque non propriamente corrispondente agli ascolti si possono svolgere analisi e individuare ragioni. Le mie riflessioni conducono a 5 temi che condivido e sui quali mi auguro ci possano essere azioni importanti.

Perché le Radio locali sono sottostimate dalla raccolta nazionale?

RILEVAZIONI d'ASCOLTO – L'introduzione della misurazione elettronica a rafforzare la metodologia vigente in una forma ibrida, sull'esempio di RAJAR nel Regno Unito, è in discussione presso TER. E' il modo per rendere più credibile e autorevole la rilevazione d'ascolto e fornire ai clienti pubblicitari dati puntuali. Le Radio locali ne beneficeranno.



PROMOZIONE del MEZZO RADIO LOCALE – Sul modello del Radio Advertising Bureau occorre creare una unità di staff per la promozione congiunta tra le concessionarie che comunichi tutti i vantaggi della pianificazione sulle Radio locali ai centri media e alle grandi agenzie. Non importa se dentro o fuori FCP. Radio locali = Prossimità e Formati.



SCENARI COMMERCIALI NUOVI – Molte Radio locali operano con un modello di business che le vede come il fulcro degli investimenti locali. Vendono spazi sulle loro stazioni ma anche eventi, audio, social, digitale e mezzi non proprietari. La disponibilità organizzata delle opportunità locali in un network nazionale può creare scenari inediti e più ricavi.



L'INTRECCIO tra RADIO LOCALI e NUOVE FORME di COMUNICAZIONE – Sui circuiti di Radio locali suonano i medesimi soggetti spot delle campagne pianificate in nazionale. C'è un utilizzo dei numeri di ascolto delle emittenti di prossimità ma non della loro peculiarità territoriale. In scenari inediti e integrati in network la comunicazione può evolvere.



I PROGETTI SPECIALI – I circuiti di Radio locali normalmente non sono strutturati quanto le grandi Radio nazionali per creatività e marketing. Eppure queste 2 leve hanno il potere di sollevare grandissime opportunità, esattamente quelle che mancano alle Radio locali. Gli investimenti in servizio e professionalità ai clienti sono alla base di una possibile crescita.

Le quote e la mappatura per stazione delle concessionarie nazionali

Qui segnalo un piccolo censimento delle concessionarie nazionali e delle emittenti locali che esse raccolgono. Lo scopo è di rilevare i soggetti e dimensionarli. Per prima cosa verifichiamo insieme le quote di ascolto che detengono. Con sole 9 emittenti e soprattutto grazie a RADIO BRUNO, l’ultima acquisita commercialmente, MEDIAMOND con la fine del 2021 diventa prima e precede MANZONI ADVERTISING. Quest’ultima si trova CNR ulteriormente indebolita dalla acquisizione in concessione alla fine del 2020 delle emittenti del gruppo KLASSE UNO.

MEDIAMOND e MANZONI ADVERTISING insieme rappresentano circa il 55% dell’ascolto totale delle Radio locali. E sono entrambe strutture che hanno l’obiettivo prioritario di vendere gli spazi dei loro mezzi Radiofonici nazionali, ben 4 per MEDIAMOND e 3 per MANZONI ADVERTISING. Può essere questa una parte del problema? Le Radio locali usate per ritoccare i numeri di pianificazioni complessive e collegate a mezzi proprietari? Tra gli inseguitori TEAMRADIO è di proprietà di editori locali, una recente realtà che si muove con innovazione.

Mediamond = 27,69% degli ascolti locali AQH

9 emittenti

RADIO SUBASIO – 146.000

RADIO BRUNO – 75.000

RADIO BIRIKINA – 66.000

RADIO NORBA – 57.000

RADIO PITERPAN – 45.000

RADIO SORRRISO – 23.000

RADIO BELLLA & MONELLA – 13.000

RADIO MARILU’ – 13.000

RADIO NORBAMUSIC – 7.000

Manzoni/CNR = 26,45% degli ascolti locali AQH

48 emittenti

RADIO SPORTIVA – 66.000

RADIO KISS KISS NAPOLI – 38.000

RADIO KISS KISS ITALIA – 37.000

RADIO LATTEMIELE – 29.000

RADIO STUDIO PIU’ – 28.000

RADIO MARTE – 22.000

CICCIO RICCIO – 15.000

RADIO VIVA FM – 14.000

GIORNALE RADIO – 11.000

GAMMA RADIO – 10.000

G.R.P. GIORNALE RADIO PIEMONTE – 8.000

RADIO STELLA – 8.000

RADIO ROCK – 7.000

RADIO FANTASTICA – 7.000

LOVE FM – 7.000

RADIO JUKE-BOX (PIEMONTE) – 6.000

RADIO GAMMA (EMILIA ROMAGNA) – 6.000

RADIO CIAO – 6.000

RADIO PUGLIA – 6.000

RADIO SEI – 6.000

RADIOLINA – 5.000

RADIO NOSTALGIA (TOSCANA) – 5.000

RADIO CUORE – 5.000

CENTRO SUONO SPORT 101 e 5 – 5.000

R.S.C. RADIO STUDIO CENTRALE – 5.000

RADIO JUKE-BOX (SICILIA) – 5.000

RADIO DOLOMITI – 4.000

RADIO 60 70 80 – 4.000

RETE SPORT – 4.000

STUDIO 90 ITALIA – 4.000

RADIO POTENZA CENTRALE – 4.000

RADIO JUKE-BOX CALABRIA – 3.000

RGS RADIOGIORNALE DI SICILIA – 3.000

RADIO TOSCANA – 3.000

RADIO MODENA 90 – 3.000

RADIO SINTONY – 3.000

RADIO AMORE NOSTALGIA – 3.000

RADIO AZZURRA (MARCHE) – 3.000

RADIO AMORE (SICILIA) – 2.000

RADIO VERONA – 2.000

RADIO STUDIO 93 – 2.000

RADIO CRC – 2.000

RADIO REGGIO – 2.000

RADIO NETTUNO BOLOGNA UNO – 2.000

RADIO 19 – 2.000

RADIO DELTA – 1.000

RADIO ONDA LIBERA – 1.000

CENTRO SUONO 101 E 3 – 1.000

Teamradio = 16,11% degli ascolti locali AQH

20 emittenti

RADIO ITALIA ANNI 60 – 55.000

RADIO COMPANY – 36.000

RADIO GLOBO – 20.000

RADIO NUMBER ONE – 20.000

RADIO POPOLARE – 17.000

RADIO 80 – 17.000

RADIO MANILA – 13.000

RADIO NOSTALGIA (LIGURIA) – 11.000

RADIO STUDIO DELTA – 11.000

RADIO PADOVA – 9.000

RADIO MILLENOTE – 8.000

RADIO WOW – 8.000

RADIO BABBOLEO – 7.000

ONE DANCE – 7.000

RADIO EASY NETWORK – 6.000

RADIO DELTA 1 – 4.000

RADIO PLAY CAPITAL – 3.000

BABBOLEO SUONO – 2.000

M 100 – 2.000

RADIO BERGAMO – 1.000

RDS ADV/100% SPECIAL RADIO = 15,93% degli ascolti locali AQH

30 emittenti

RADIO MARGHERITA – 55.000

DISCORADIO – 36.000

RADIO IBIZA – 27.000

DIMENSIONE SUONO SOFT (LAZIO) – 18.000

RAM POWER 102 E 7 – 13.000

DIMENSIONE SUONO ROMA – 12.000

MITOLOGY ’70 ’80 – 11.000

RADIO PICO – 11.000

DIMENSIONE SUONO SOFT (LOMBARDIA) – 11.000

RADIO NEWS – 7.000

RADIO OTTO FM – 6.000

ITALIA NEWS 24 – 6.000

RADIO VALLEBELBO – 5.000

LADY RADIO – 4.000

RADIOCITY – 4.000

RADIO PUNTO NUOVO – 4.000

STEREOCITTA’ – 3.000

RADIO SELENE – 3.000

RDF 102 E 7 – 3.000

RADIO LINEA – 3.000

RADIO CAFE’ – 2.000

RTT LA RADIO – 2.000

RADIO INTERNATIONAL – 2.000

RADIO CANELLI MONFERRATO – 2.000

RADIOCITY SOLO MUSICA ITALIANA – 1.000

RADIO SOUND – PIACENZA 24 – 1.000

RADIO 70 80 90 – 1.000

SKYLINE RADIO & SOUL – 1.000

RADIO MARGHERITA GIOVANE – *

RADIO ARCOBALENO – *

PRS/Best Radio – 7,58% degli ascolti locali AQH

77 emittenti

RADIO CARINA – 7.000

RADIO RICORDI – 6.000

RADIO STOP – 6.000

RITMO 80 – 4.000

RADIO PARSIFAL – 4.000

RADIO GAMMA (PUGLIA) – 4.000

RADIO REPORTER (LOMBARDIA) – 3.000

RADIO MARCONI – 3.000

RADIO ANTENNA 1 – 3.000

RADIO NAPOLI – 3.000

RADIO BALLA BALLA – 3.000

BELLA RADIO – 3.000

RADIO LATINA – 2.000

RADIO ALFA (CAMPANIA) – 2.000

RADIO MI PIACI – 2.000

RPZ – RADIO PUNTO ZERO – 2.000

RADIO ENNE LAMEZIA – 2.000

RADIO VERONICA ONE – 2.000

RADIO AMORE (CAMPANIA) – 2.000

RADIO DOLCEMUSICA – 2.000

RADIO SUPER SOUND – 2.000

RLB – 2.000

SIMPLY RADIO – 2.000

FM ITALIA – 1.000

RADIO CLUB 91 – 1.000

RADIO CENTRALE (EMILIA ROMAGNA) – 1.000

RADIO POPIZZ – 1.000

A.R.C. RETE 101 – 1.000

RADIO VALBELLUNA – 1.000

STUDIO 5 – 1.000

RADIO TIME – 1.000

RADIO ONDA LIGURE – 1.000

RADIO PETERPAN – 1.000

RADIO FREJUS – 1.000

RADIO PARTY GROOVE – 1.000

RADIO VERONICA – 1.000

RADIO VENERE – 1.000

RADIO ARANCIA – 1.000

RADIO SOUND – 1.000

PRIMARADIO – 1.000

RADIO SONICA – 1.000

RADIO CORTINA – 1.000

RADIO MILLENNIUM – 1.000

1 STATION RADIO – 1.000

RADIO GIOCONDA- 1.000

RADIO DORA – 1.000

RVL LA RADIO – 1.000

RADIO FIRENZE 95 E 4 – 1.000

RADIO CALIFORNIA – 1.000

RADIO AMORE NAPOLI – 1.000

RADIO CENTRALE (ABRUZZO) – 1.000

RADIO MASTER – *

RADIO BLU – *

RADIOCASSINOSTEREO – *

RADIO EMME – *

ANTENNA RADIO ESSE – *

RADIO BUSSOLA 24 – *

RADIO AMORE DANCE – *

ANTENNA FEBEA – *

RADIO ITALIANISSIMA – *

STUDIO ELLE – *

RADIO REPORTER (PIEMONTE) – *

RADIO AZZURRA (CALABRIA) – *

RCS 75 – RADIO CASTELLUCCIO – *

MAXRADIO-CLASSIC – *

MAXRADIO-ENERGY – *

RADIO SPAZIO BLU – *

ETNA RADIO – *

RADIO TAORMINA – *

RADIO BATTIKUORE – *

RMC 101 – *

RADIO MIA – *

NOVARADIO – *

RADIO SYSTEM – *

RADIO PIEMONTE SOUND AMICA RADIO – *

RADIO 103 – *

RADIO 104 – *

Openspace – 3,11% degli ascolti locali AQH

1 Emittente

RADIO ZETA – 50.000

Altre Emittenti con Valori Significativi – 3,13% dell’ascolto locale AQH

23 Emittenti