Guido Haak Direttore Prodotti avanzati e Pianificazione Gruppo del Gruppo Renault

A partire dal 1° febbraio 2022, Guido Haak entrerà a far parte del Gruppo Renault come Direttore Prodotti avanzati e Pianificazione Gruppo. Sarà un membro del Board of Management (BOM) del Gruppo Renault e riferirà a Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault.

Guido Haak

Il suo incarico a capo dell’Advanced Product Planning Group (APPG) consisterà nel costruire l’offerta e la pianificazione dei prodotti, in collaborazione con i team di Design e Ingegneria per le Marche del Gruppo Renault. A tal fine, l’APPG approfondisce la conoscenza dei clienti e garantisce il monitoraggio delle offerte della concorrenza. Basandosi sulla customer experience desiderata, l’APPG stabilisce e sincronizza le roadmap delle funzioni trasversali del “Cross-car-line”: motorizzazioni, piattaforme, elettronica, integrazione delle tecnologie e innovazioni a livello di gamme. Infine, con il supporto delle business unit interessate, gestisce la conformità del Gruppo Renault con le normative sulle emissioni inquinanti.

Guido Haak, 55 anni, si è laureato presso l’Università Tecnica di Berlino e detiene un dottorato in fisica teorica conseguito presso la Libera Università di Berlino.

Dopo quattro anni di ricerca e di insegnamento della matematica negli Stati Uniti e in Germania, entra a far parte di McKinsey & Company nel 1998, come consulente per i settori high-tech e automotive in Europa, negli Stati Uniti e in Giappone.

Nel 2005, entra a far parte del Gruppo Volkswagen come responsabile del primo telaio modulare di Audi. Dopo aver occupato varie posizioni nella gestione prodotti, strategia e marketing per le marche Audi e Volkswagen, nel 2015 è nominato responsabile della gestione dei prodotti in Skoda Auto A.S. a Mladá Boleslav (Repubblica Ceca). A lui si deve la fruttuosa strategia di crescita della marca e l’elettrificazione della gamma.