Il “Re del Prosecco” Sandro Bottega si affida a Klaus Davi

Sandro Bottega, imprenditore leader nel settore del Prosecco con la sua azienda che ha sede in Veneto a Bibano di Godega di Sant’Urbano (TV), si affida all’agenzia di comunicazione Klaus Davi & Co. per le sue attività di PR e per le relazioni istituzionali.

Bottega Spa, colosso che esporta in oltre 140 Paesi in tutto il mondo, non è solo un grosso produttore di Prosecco, ma anche di altri vini, grappe, liquori e whisky, nonché l’inventore dei rinomati ‘Prosecco Bar’, che sono più di una trentina sparsi in tutti e 5 i continenti.

Dopo un’attenta selezione, Bottega ha scelto l’agenzia di Davi per il suo know-how nel settore del Made in Italy e per la sua esperienza nel sostegno della piccola e media impresa italiana, battaglia che Klaus Davi sta portando ai più alti livelli istituzionali con una serie di iniziative che vanno avanti da anni.