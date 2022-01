“Bello Mondo”: le voci degli scienziati che studiano come salvare il nostro Pianeta in un podcast

“Un podcast sfacciatamente dalla parte del Pianeta”: così si può riassumere Bello Mondo, il nuovo podcast in arrivo da oggi su Spotify. Il divulgatore Federico Taddia e la climatologa Elisa Palazzi danno voce alla scienza e agli scienziati, che attraverso dati, numeri, evidenze scientifiche, analisi di accordi internazionali e sperimentazioni di possibili soluzioni ci aiuteranno a capire come sta realmente cambiando il clima del nostro pianeta.

Nel corso dei suoi 12 episodi, Bello Mondo va alla ricerca di queste risposte, dando voce a chi si dedica al pianeta Terra con competenza e passione. Federico Taddia e Elisa Palazzi incontrano, in ciascuna puntata, le eccellenze scientifiche impegnate nell’analizzare, comprendere e contrastare il global warming. Ricercatrici e ricercatori che tentano di offrire, ognuno nel proprio campo, un contributo qualificato nel segno della sostenibilità. Per una narrazione nuova, coinvolgente e avvolgente attorno allo stato di salute di “Bello Mondo”.

“Siamo felici di aver creato questo nuovo podcast insieme a Spotify su un tema, quello della salvaguardia del pianeta, che riguarda davvero la vita di ognuno di noi”commentano Elisa Palazzi e Federico Taddia. “Dare voce a chi studia in prima persona il cambiamento climatico e a chi si impegna per trovare soluzioni ci è sembrato un tassello importante per far conoscere, con un tono informale e divulgativo, cosa accade e cosa si può ancora fare per la Terra”.