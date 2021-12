Su FOOD NETWORK arriva la serie “ECCELLENZE DI SICILIA” sulla pasticceria siciliana

L’Italia è un paese straordinario, non solo per le bellezze paesaggistiche e architettoniche, ma anche per la sua cultura, le arti, i mestieri… E, ovviamente, per la sua cucina. Quella italiana è una tradizione enogastronomica unica al mondo, che si intreccia con le storie di artigiani e realtà locali.

“ECCELLENZE DI SICILIA”, in prima tv da mercoledì 22 dicembre alle 22:00 su Food Network canale 33, è il racconto in tre documentari di altrettante realtà familiari siciliane che hanno avuto successo nel settore della pasticceria, non solo in Italia, ma anche nel mondo. Ciascun documentario ripercorre la storia di una delle famiglie, attraverso le parole dei diretti protagonisti e il loro rapporto con il territorio. Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori della pasticceria siciliana, che parte dalla Famiglia Fiasconaro.

Quella della famiglia Fiasconaro è una favola che inizia nel 1953 a Castelbuono, piccolo centro nel Parco delle Madonie. Una storia scritta da Mario Fiasconaro che, da una gelateria nella piazza principale del paese, costruisce nel tempo una florida attività nel campo della pasticceria e della ristorazione. Il destino dell’azienda cambia anni dopo grazie a un’intuizione di Nicola Fiasconaro, figlio di Mario, che sceglie di interpretare in chiave mediterranea il dolce più tradizionale del Nord Italia, il Panettone.

Oggi l’azienda è giunta alla terza generazione di maestri pasticceri: Fausto è responsabile showroom, Martino è a capo dell’amministrazione e Nicola è pluripremiato primo pasticciere, ambasciatore delle dolci eccellenze siciliane nel mondo e Cavaliere del Lavoro dal 2020. I loro prodotti sono realizzati con ingredienti siciliani autentici, come pistacchio, arance, cioccolato di Modica, mandorle e la pregiata Manna delle Madonie, prodotto che deriva dal frassino e che si realizza solo in Sicilia a Castelbuono e Pollina (Palermo).

In arrivo a gennaio 2022 anche gli altri due speciali del ciclo con protagoniste: la famiglia Ruta, titolare della Dolceria Bonajuto, la più antica fabbrica di cioccolato di Modica, e Maria Grammatico che, con la sua famiglia, ha fatto la storia della pasticceria conventuale in Sicilia e nel mondo.

“ECCELLENZE DI SICILIA” (3×40) è prodotto da Milano Produzioni con la regia di Tiziana Martinengo per Discovery Italia, voce di Maurizio Modica. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate sono disponibili in anteprima streaming su discovery+ da mercoledì 15 dicembre.