Il 2021 su TikTok: un racconto italiano

Il 2021 è stato un anno magico per l’Italia e TikTok è la piattaforma dove vittorie, emozioni, traguardi importanti sono stati raccontati e celebrati dalla community. Per ripercorrere le tappe di questo viaggio e tutti gli elementi che hanno reso quest’anno così speciale, TikTok presenta i momenti più memorabili di questo duemilaventUNICO.

Per TikTok il 2021 è stato un anno caratterizzato da due parole chiave: crescita e intrattenimento. La crescita esponenziale della community con il superamento del miliardo di utenti attivi mensili, che utilizzano TikTok per divertirsi imparando, ridendo o scoprendo qualcosa di nuovo. E l’intrattenimento che per TikTok assume un senso molto più ampio ed è ricco di autenticità e di un impagabile senso di community.

Tra i momenti più significativi che hanno contribuito a rendere l’anno unicoe TikTok una piattaforma in cui vivere, conoscere, esprimersi ed essere parte di esperienze uniche: