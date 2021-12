I Podcast sono diventati uno strumento di informazione

di Andrea Altinier

Con il Covid i podcast è diventato un format di comunicazione molto utilizzato ed oggi, come rileva il Radar settimanale di SWG, è utilizzato come strumento di informazione dal 52% degli intervistati.

Si tratta di una novità importante all’interno della dieta mediatica degli italiani che sottolinea, inoltre, un aspetto molto importante ovvero che i contenuti di qualità hanno un forte appeal e vengono utilizzati dagli italiani.

Nell’ambito del digital audio, quindi, il podcast è uno degli strumenti in forte ascesa. Il principale punto di forza di questo mezzo è la facilità di fruizione che ne permette l’ascolto durante lo svolgimento di altre attività (51%). Questo aspetto fondamentale, unito alla novità e all’interesse per i contenuti (39%), lo rende uno strumento capace di unire l’utile al dilettevole. I podcast trovano il loro maggiore utilizzo soprattutto tra le mura domestiche o per ottimizzare i tempi durante gli spostamenti quotidiani (auto, mezzi pubblici, a piedi).

La fruizione è trasversale, ma i gusti espressi dai giovani differiscono dal resto della popolazione. A differenza degli altri, i 18-34enni sono più interessati ad argomenti come cultura e società, scienza, arti e intrattenimento.

Sul piano generale, è minoritaria, ma comunque rilevante, quella parte degli ascoltatori che afferma di ascoltare podcast che trattano notizie e politica. Poco più della metà di essi li considera una fonte utile ad integrare e approfondire le informazioni apprese da altri media, accreditando così i podcast tra le nuove fonti di informazione di questa epoca.