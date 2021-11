Il rock a Roma e nel Lazio è su Radio Rock 106.6!

di Claudio Astorri www.astorri.it – Un nuovo cliente prestigioso per ASTORRI. E in questo caso una nuova AUDIENCE ANALYSIS. E così si scoprono tante realtà nel profilo del pubblico di RADIO ROCK 106.6. Chi l’ascolta, conta.

E’ uno dei brand storici della Radio nella Capitale. RADIO ROCK 106.6 è il punto di riferimento da alcuni decenni per il Rock nella Capitale. Non solo. Nell’offerta editoriale dell’emittente che è curata in particolare da Patrizia Palladino e da Emilio Pappagallo ci sono spazi di personalità e di espressione coerenti al formato scelto. Grazie al servizio di AUDIENCE ANALYSIS che mi è stato richiesto ho potuto analizzare a fondo il mercato, i concorrenti e i trend dell’emittente. E ho pensato che vi siano alcune evidenze qualitative di RADIO ROCK 106.6 che sono divulgabili.

Lo spirito è quello di sempre, di questo blog e dell’approccio della AUDIENCE ANALYSIS. Le emittenti si descrivono talora meglio dal profilo del loro pubblico che dal loro palinsesto.

Un core target preciso: 35-44 anni

Si tratta di una evidenza che attraversa tutti i parametri; l’ascolto settimanale, quello del giorno medio e infine i quarti d’ora. Il target di età di RADIO ROCK 106.6 è 35-44 anni. Si tratta di una classe di età che è al centro di quella fascia commercialmente ambita degli spendenti 25-64.

Mentre è nettamente preminente il 35-44 si nota come la coda quantitativa si spinga oltre i 45 anni in modo utile anche verso le età tipiche dei responsabili acquisti. Restando tuttavia sul 35-44, anche se non è un primato, la posizione di RADIO ROCK 106.6 nel mercato locale di Roma e della sua provincia è comunque preziosa, un punto di passaggio quasi obbligato per chi vuol servire quel target dopo le ammiraglie Radio Globo e Radio Subasio.

Un primato tra i Responsabili Acquisti

La quota percentuale dei responsabili acquisti tra gli ascoltatori di RADIO ROCK 106.6 è più elevata della media. Ciò garantisce ai clienti pubblicitari un forte ritorno sull’investimento. Nella Top 10 delle Radio più ascoltate nel Lazio RADIO ROCK 106.6 è prima. Chi l’ascolta, conta.