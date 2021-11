CentroScienza comunica la 36ª edizione di GiovedìScienza

Va in comunicazione con l’Associazione CentroScienza Onlus l’edizione 2021-2022 di GiovedìScienza, storica rassegna di divulgazione scientifica torinese che ogni anno si propone di raccontare temi di grande attualità in modo chiaro, semplice e diretto per rendere la scienza sempre più accessibile a tutti.

La campagna di comunicazione, che prevede adv sui principali quotidiani nazionali, affissione statica e dinamica e comunicazione sui maggiori social media, punta tutto su un’immagine essenziale ed evocativa, così come il tema dell’edizione di quest’anno, “Naturale e Artificiale”: due mani, una digitale e una umana, che si toccano rievocando la celebre Creazione di Adamo di Michelangelo.

La 36ª edizione di GiovedìScienza è ideata e organizzata dall’Associazione CentroScienza Onlus, con il patrocinio di Città di Torino e Città metropolitana di Torino, il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Enti finanziatori: Fondazione CRT, Regione Piemonte, Camera di commercio di Torino, Banca d’Alba, Iren, UniCredit.

Partner Istituzionali: Università degli Studi di Torino, Politecnico di Torino, Accademia delle Scienze di Torino, Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare INFN.