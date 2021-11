Il Salone dell’Accoglienza lancia una nuova campagna adv su stampa, web e social

Hospitality – la più completa fiera italiana dell’Ho.Re.Ca. in programma dal 31 gennaio al 3 febbraio 2022 a Riva del Garda – continua a proiettarsi verso il futuro dell’ospitalità con una nuova campagna di advertising a tema spaziale. Protagonista dell’adv, una turista astronauta.

“Hospitality guarda avanti e si propone di intercettare le sfide che gli operatori dell’ospitalità e della ristorazione dovranno affrontare per restare competitivi anche in futuro. Vogliamo guidare il cambiamento sia attraverso un’offerta espositiva completa di aziende Ho.Re.Ca. sia con occasioni di aggiornamento professionale sui temi dell’innovazione, proprio per questo abbiamo scelto per la nostra adv un’immagine avveniristica – commenta Giovanna Voltolini, Exhibition Manager di Hospitality. – La nuova campagna, infatti, ben rappresenta il nostro spirito future-oriented, grazie alla figura di una turista astronauta simbolo della nuova frontiera dei viaggi oltre i confini della Terra”.

Quella proposta nella campagna di Hospitality-Il Salone dell’Accoglienza è un’esperienza multisensoriale, tra area wellness, spazi all’aperto caratterizzati da design e natura e un’offerta food & beverage completa, catturata nei diversi scatti realizzati da The Studio presso il Lido Palace di Riva del Garda, l’unico hotel 5 stelle superior del Trentino.

“Nuovi spazi, nuovi orizzonti, nuove prospettive. Uno sguardo al futuro ottimista e curioso, alla scoperta di realtà ed opportunità che forse prima non eravamo nemmeno in grado di immaginare. Questa è la nostra visione di Hospitality”, spiega Laura Menichelli, Art Director di Hospitality e di The Studio.

La campagna sarà declinata principalmente sulle testate specializzate del settore Ho.Re.Ca., su Google Ads e sui social media di Hospitality, dal team interno con la collaborazione dell’agenzia di consulenza di comunicazione Image Building.