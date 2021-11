Google vince avanti al Tar Lazio sulla mancata violazione del divieto di pubblicità del gioco

di Federico Unnia

Il Tar del Lazio ha accolto il ricorso presentato da Google (assistito dallo Studio legale Hogan Lovells) per l’annullamento della sanzione di 100.000 euro disposta dall’Agcom per presunta violazione del divieto di pubblicità di giochi e scommesse.

Nel suo provvedimento di condanna, l’Agcom aveva sostenuto che Google, attraverso il servizio Google Ads, avesse violato la normativa sul divieto di pubblicità del gioco previsto dal Decreto dignità, avendo consentito “attraverso il servizio di posizionamento pubblicitario online, la diffusione, dietro pagamento, di link che indirizzano verso determinati siti, in violazione delle norme di contrasto al disturbo da gioco”.

Il Tar, richiamando la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia e del Consiglio di Stato, ha annullato tale sanzione precisando che Google Ads è un servizio di hosting essendo “incontestato che l’attività abbia natura automatizzata, non comportando la manipolazione dei messaggi, così che viene nella fattispecie a mancare il “ruolo attivo” sul quale si fonda la responsabilità del gestore medesimo”.

Il giudice amministrativo di appello ha sottolineato come il sistema previsto da Google per bloccare i messaggi illeciti fosse stato “forzato tramite una tecnica fraudolenta” e che la società avesse “provveduto, non appena venuta a conoscenza della violazione, a bloccare l’account di provenienza del messaggio illecito, che è stato subito rimosso”.

Conseguentemente, la sanzione comminata dall’Agcom è illegittima, perché “la strumentalità necessaria della piattaforma nella diffusione di contenuti non leciti non costituisce, di per sé, indice di responsabilità del gestore della stessa, dovendosi invece avere riguardo al carattere intenzionale dell’intervento, consistente nel fatto di intervenire con piena cognizione delle conseguenze del proprio comportamento”.