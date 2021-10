I responsabili acquisti nella top 100 della radio in Italia

di Claudio Astorri www.astorri.it – I Responsabili Acquisti secondo TER sono coloro i quali (uomini e donne) fanno la spesa e quindi governano il portafoglio degli acquisti dei nuclei e delle famiglie. Quali Radio ne hanno una maggior quota all’interno del loro ascolto?

Il termine “Responsabili Acquisti” è chiarissimo soprattutto ai grandi pianificatori di campagne pubblicitarie che operano nei centri media e nelle agenzie nazionali o locali. Non solo. Come i predecessori Audiradio e Radio Monitor lo utilizza anche TER, l’attuale rilevazione ufficiale degli ascolti Radiofonici. E impone nella metodologia agli istituti di ricerca che venga richiesto a ognuno dei 120.000 intervistati ogni anno se “si occupa più degli altri, di solito, degli acquisti di tutti i giorni della famiglia, cioè se fa la spesa“. Alla risposta sì c’è un Responsabile Acquisti.

Nei volumi forniti da TER in PDF ci sono solo alcune informazioni sui Responsabili Acquisti per le singole stazioni. Con i software certificati che lavorano sull’intero database delle interviste è possibile sapere qualcosa in più. Non solo quanti siano i Responsabili Acquisti tra gli ascoltatori del giorno medio ma anche quanti siano nella settimana e soprattutto nell’ascolto del quarto d’ora. Quest’ultima misurazione risponde alla domanda: “Quando va in onda uno spot su una data stazione, qual è la percentuale di Responsabili Acquisti sull’ascolto che è raggiunta?”

I Responsabili Acquisti tra le Radio Nazionali

La percentuale di rispondenza al criterio dei Responsabili Acquisti nell’ascolto sembra favorire RAI RADIO. RAI RADIO 3 è prima ed è seguita al secondo posto da RAI RADIO 2. C’è anche RAI RADIO 1 in quarta posizione. Le emittenti RAI che i gruppi commerciali concorrenti talora tendono a (s)qualificare come “vecchie”, in realtà offrono grandissime risposte, e quelle giuste, ai clienti pubblicitari quanto a presenza e quota di responsabili acquisti. Molto bene anche altri appartenenti al club del 70% con 3 Radio nazionali: RADIO CAPITAL, RADIO ITALIA e RMC.

Nei valori assoluti dei Responsabili Acquisti nei quarti d’ora, come si può dedurre dalla tabella, RTL 102.5 è prima, come nella classifica generale, ma insediata in modo molto ravvicinato e con dati pressoché equivalenti da RADIO DEEJAY e RDS.

I Responsabili Acquisti tra le Radio Locali

Sembra un promo a favore di ASTORRI, ma non è nata e nemmeno andata così. Dopo il 2° posto di RAI RADIO 2 tra le Radio nazionali, nella classifica di quelle locali mi trovo con altri miei 3 clienti attivi tra i primi 8. Si tratta di RADIO BABBOLEO (2^), G.R.P. GIORNALE RADIO PIEMONTE (3^) e RTR 99 (8^). Potremmo sintetizzare che le stazioni Radio a maggior appeal commerciale sono con ASTORRI? Fate voi! Fuor di personalismo sottolineo che al di là della graduatoria tutte le emittenti della tabella qui sopra sono eccellenze commerciali (con +75%).

Qui al di sopra le emittenti con quota percentuale oltre il 70% del loro ascolto nel quarto d’ora tra i Responsabili Acquisti. Al di sotto le altre emittenti che completano il quadro della Top 100 delle Radio più ascoltate in Italia.