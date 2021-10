Le radio locali con il primo mattino più performante

di Claudio Astorri www.astorri.it – La più importante fascia del mezzo, quella tra le 6:00 e le 9:00, finalmente osservata per le sole Radio locali. Emittenti ben definite, show molto importanti, numeri rilevanti. Chi l’ha detto che le stazioni locali non possono competere con le nazionali?

La fascia oraria più importante per la Radio è quella tra le ore 06:00 e le 09:00. In quelle sole 3 ore, il picco principale dell’intera giornata, si genera il 57,75% degli ascoltatori giornalieri. Dati aggiornati al 1° semestre di TER 2021. Non so se mi spiego! Ebbene, su questo blog spesso me ne occupo ma poi ricado con l’analisi delle singole stazioni quasi sempre sulle Radio nazionali. Mi devo scusare con i professionisti e colleghi della Radiofonia locale. Questo è il mio recupero nei vostri confronti, anche se il supporto generale alla Radiofonia locale qui non manca mai.

Il titolo mi sembra chiaro ma merita un approfondimento. Cosa si intende per primo mattino più performante? Prendiamo i dati delle singole emittenti nel quarto d’ora medio in valore assoluto tra le ore 6:00 e le 24:00. Ok? Le Radio locali che manifestano tra le 6:00 e le 9:00 dal lunedì al venerdì l’incremento maggiore rispetto alla media della loro stessa giornata dell’intera settimana tra le ore 6:00 e le 24:00 sono quelle con il primo mattino più performante. Sono le stazioni che creano il maggiore valore aggiunto nella fascia clou.

La tabella include le prime 50 emittenti locali più ascoltate nel primo mattino in Italia. Qualora il criterio proposto non fosse convincente ho voluto creare nella rappresentazione dei dati la possibilità di leggere altre 2 graduatorie indicandone almeno la posizione relativa da 1 a 50. La classifica delle Radio più ascoltate tra le 6:00 e le 9:00 nei giorni feriali e tra le 6:00 e le 24:00 dell’intera settimana rispondono a tale esigenza. E’ chiaro che le Radio locali sono considerate qui un unicum a livello nazionale e non relativamente e limitatamente ai territori serviti.

La tabella dei dati del primo mattino delle Radio locali

Il podio delle Radio locali più performanti nel primo mattino

Facciamo la classifica per bene, stile countdown. Saliamo sul podio e troviamo al numero 3 RADIO COMPANY. La emittente di bandiera del gruppo SPHERA del Veneto e del Friuli Venezia Giulia è 14^ nella classifica generale AQH (quarti d’ora medi tra le 6:00 e le 24:00) delle Radio locali ma sale all’8° posto in quella del primo mattino feriale. Complimenti a tutto lo staff e ai protagonisti della fascia. Per un avviamento prezioso ci sono Loredana Forleo e Leo (“LoryLeo”) seguiti dalle 6:30 da Paolo Zippo e Massimo (“Condominio Company”). Ottimi risultati!

Ci avviciniamo alla numero 1 e manca solo la seconda posizione. C’è RADIO GLOBO. Il suo “Morning Show” permette a un 19° posto generale della stazione di trasformarsi nel decimo del primo mattino feriale. In valore assoluto si tratta di un raddoppio della performance. La cura del programma include numerosissime persone, dallo stesso editore Bruno Benvenuti ai suoi storici collaboratori come Lucio Scarpa e Andrea Torre. Un grande gioco di squadra che spacca ogni giorno tra le 6:00 e le 10:00, genera tanta partecipazione e moltissimo ascolto.

Eccoci alla posizione regina! Al numero 1 c’è RADIO BRUNO. I due protagonisti principali del primo mattino dell’emittente di Gianni Prandi, due veri mattacchioni della simpatia, sono Enrico Gualdi (sul posto di combattimento sin dagli anni ’80) e Sandro Damura. Sono “La Strana Coppia”. A loro è giustamente dedicata la foto di copertina in cui si intravede anche Angelo Mancosu, il regista della banda. In tempi più recenti e dalle ore 8:00 c’è in diretta anche l’apprezzata presentatrice e conduttrice Laura Padovani. Il programma termina alle ore 10:00.

Ancora commenti sulle Radio Locali del primo mattino