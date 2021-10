Una stella speciale splende nel mondo della radiofonia locale del Lazio

di Claudio Astorri www.astorri.it – Un esempio di originalità ma anche di impegno. Un dietro le quinte fatto di professionalità e di duro lavoro. Con i risultati che semestre dopo semestre puntano sempre più in alto. Ecco un doveroso tributo alla ulteriore crescita nel Lazio di RTR 99.

E’ l’emittente Radiofonica locale che più è cresciuta nel Lazio. Il cast dei suoi protagonisti principali è di spessore e non passa inosservato. Carlo Bonarrigo è l’editore di tutta la singolarità della sua emittente, non a caso sottolineata dal claim “Canzoni e parole fuori dal coro”. C’è poi sua maestà del microfono Luca Casciani, in onda dalle 7:00 alle 11:00. Amato o controverso, comunque il signore degli ascolti. Terza, ma non di certo ultima, la mente della regia, impersonata da Marco Lolli. E poi uno staff di talenti in crescita. Questa è RTR 99.

La seguo da qualche anno, prima con un servizio di PROJECT DESIGN e poi con delle regolari sessioni di AUDIENCE ANALYSIS. I suoi 3 protagonisti principali mi piacciono proprio molto. Lo esplicito senza riserve. Perché utilizzano l’analisi approfondita degli ascolti per riflettere e per sviluppare, i due output più intelligenti che ne possano scaturire. E lo fanno con costanza e perseveranza. Li adoro. So quanto si sono spesi, quanto hanno aggiustato e creato per estendere e servire al meglio il loro pubblico. E quello che stanno ricevendo è solo un anticipo.

Segnali inequivocabili

La fotografia attuale della Radiofonia locale del Lazio è eloquente. Si tratta dei numeri del 1° semestre 2021 rilasciati da TER. I dati del quarto d’ora medio (AQH) si riferiscono alle 24 ore, come da sempre si preferisce su questo blog. Il vero valore complessivo della stazione. RTR 99 parte da un ascolto settimanale e giornaliero più basso dei contendenti della Top 10. Eppure nell’ascolto, che è quello che conta, è sesta. E precede pezzi storici e molto pregiati della Radiofonia di Roma e del Lazio, come è evidente dalla tabella.

Se poi filtriamo per i Responsabili Acquisti (chi fa la spesa), RTR 99 sale al 5° posto sempre nell’ascolto AQH, e a danno di RAM POWER 102e7. E’ singolare anche la posizione commerciale dell’emittente di Carlo Bonarrigo. Nella selezione dell’ascolto AQH dei Responsabili Acquisti, rilevante a fini pubblicitari, precede ben 2 delle 3 emittenti del gruppo locale nel Lazio di RDS. E’ una emittente con un buon bilanciamento del sesso degli ascoltatori e che si distingue anche per le classi di età che sono centrate tra i 45 e i 64 anni.

E il programma di Luca Casciani? Il grafico si commenta da solo. Il programma in onda dalle 7:00 alle 11:00 dal lunedì al venerdì porta RTR 99 in quella fascia al terzo posto assoluto nel Lazio. Preceduta solo dai 2 mostri dell’ascolto RADIO SUBASIO e RADIO GLOBO. Il potenziale del formato di personalità e di distinzione sulla musica è probabilmente in una fase non ancora matura ed è possibile che si manifesterà a breve in una crescita dell’ascolto medio giornaliero e settimanale. In bocca al lupo per le prossime rilevazioni a Carlo, Luca e Marco e a tutta RTR 99.