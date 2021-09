Su RADIO DEEJAY riparte Deejay Training Center

Riparte con varie conferme e un’interessante novità Deejay Training Center, l’appuntamento con gli appassionati di sport non solo agonistico e di nutrizione. La nuova stagione del programma, supportata da Enervit, azienda di riferimento per tutti gli amanti di sport di endurance, torna on air la domenica alle ore 12:00 a partire dal 3 ottobre e non mancano interessanti novità.

Infatti, il rodatissimo team capitanato da Linus e composto da Stefano Baldini, Davide Cassani e da Elena Casiraghi, si arricchisce quest’anno di un nuovo nome, quello di Hervé Barmasse, atleta del Global Team The North Face®, scrittore e regista di film di montagna.

L’altra novità del programma è che Baldini, Cassani e Barmasse alterneranno la loro presenza in studio nel corso delle varie puntate, mentre Linus sarà il padrone di casa ogni domenica insieme a Elena Casiraghi, esperta in nutrizione dell’Equipe Enervit e pronta a rispondere alle domande sull’alimentazione e sull’integrazione, per chi fa sport a qualunque livello, raccontando di esperienze sul campo e fornendo le informazioni più aggiornate sulla scienza della nutrizione sportiva.

Per cominciare, il 3 ottobre in studio con Linus ed Elena ci sarà Stefano Baldini, ex maratoneta e mezzofondista, Campione Olimpico ad Atene 2004 e due volte campione europeo.

Nella seconda puntata, il 10 ottobre, ci sarà Davide Cassani, ex ciclista professionista, dirigente sportivo e commentatore televisivo. Nello stesso giorno anche la My Deejay Ten, l’evento di running organizzato da Radio Deejay, che ancora una volta si correrà prevalentemente in maniera diffusa sul territorio scegliendo ogni iscritto il proprio percorso, con l’eccezione di 1000 fortunati che partecipando al contest “Ten x 1000”, hanno vinto la possibilità di correre insieme ai personaggi della radio lungo un percorso disegnato intorno e all’interno del Parco Sempione a Milano.

Per la terza puntata, il 17 ottobre, è atteso il debutto in studio di Harvé Barmasse. Guida alpina da quattro generazioni, ha legato il suo nome a importanti ascensioni fatte in tutto il mondo, spesso affrontate da solo. Porterà al programma e agli ascoltatori la sua esperienza sportiva e umana nell’ottica di chi ha sempre praticato un alpinismo ispirato al rispetto per l’ambiente e per l’uomo.

Baldini, Cassani e Barmasse saranno in studio a rotazione durante tutta la stagione, ma con loro troveremo sempre anche altri ospiti sportivi e non solo, tutti legati da un’unica grande passione: lo sport. Deejay Training Center da anni appassiona un pubblico sempre più vasto ed è diventato un appuntamento immancabile, che unisce informazioni, curiosità, aneddoti, attraverso i personaggi e le esperienze dei “guru” degli sport di endurance, come ciclismo, maratona, triathlon e da quest’anno anche alpinismo e altre attività outdoor.

Deejay Training Center è riascoltabile in podcast.