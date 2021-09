È Daniela Praolini, Coordinatrice del Servizio di promozione e qualificazione dei servizi del Parco nazionale dello Stelvio – ERSAF Lombardia, la neo-eletta Presidente della Rete degli orti botanici della Lombardia per i prossimi tre anni. Daniela Praolini succede a Martin Kater, Direttore dell’Orto botanico di Brera, già Presidente della Rete da settembre 2018 e attuale vicepresidente dell’Associazione.

“È per me un onore – afferma Daniela Praolini, Presidente della Rete degli orti botanici della Lombardia – poter guidare i nostri Giardini botanici per il prossimo triennio, nel percorso comune di coinvolgimento e di avvicinamento al mondo vegetale di pubblici diversi. Gli Orti botanici sono luoghi privilegiati per la comunicazione della scienza, per l’educazione ambientale, per la divulgazione e per il loro ruolo sociale. L’Associazione riunisce da quasi vent’anni realtà molto differenti tra loro e “fare rete” rappresenta un importante strumento di forza e supporto per ciascuno dei suoi nodi. Ringrazio Martin Kater per l’ottimo lavoro svolto durante la sua presidenza e ringrazio i Soci della Rete degli orti botanici della Lombardia per la fiducia accordatami e per l’opportunità che la Presidenza rappresenta per il Giardino Alpino Rezia, ma un grosso grazie va anche a tutti coloro che lavorano negli orti, educatori, ricercatori, giardinieri, volontari, curatori, tutti coloro che dei nostri orti si prendono cura. Sono certa che insieme abbiamo ancora molto da costruire.”