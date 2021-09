UNAHOTELS si conferma protagonista dello sport italiano

Gruppo UNA è di nuovo protagonista dello sport italiano con il suo brand UNAHOTELS, che sarà Hospitality Partner dell’Acea Run Rome The Marathon, la Maratona di Roma, e della Supercoppa Final Eight Basket – Bologna. I due importanti eventi toccano due destinazioni particolarmente strategiche per Gruppo UNA – in ognuna delle quali è presente con quattro strutture – andando ad arricchire le numerose sinergie sportive inaugurate nel 2020 e proseguite nel corso di quest’anno. Un’ulteriore testimonianza dell’impegno della più grande catena alberghiera italiana verso i territori in cui si trovano i suoi 46 hotel, resort e residence, che ha visto il brand UNAHOTELS in prima linea al fianco di numerose manifestazioni nazionali e locali.

“Siamo felici di essere Hospitality Partner di due prestigiosi eventi sportivi, occasioni uniche per consolidare ulteriormente il nostro impegno al fianco dello sport italiano e per supportare concretamente il rilancio di grandi eventi nazionali ed internazionali dopo la pandemia” – commenta Fabrizio Gaggio, Direttore Generale Gruppo UNA. “Gruppo UNA ha un profondo legame con entrambe le città in cui si svolgono gli eventi: Bologna è una piazza nella quale da sempre vantiamo una presenza rilevante e radicata nel territorio, mentre Roma è una destinazione strategica protagonista di un ambizioso percorso di espansione – testimoniato dal recente ingresso di due nuovi hotel in zona Centro Storico e Via Veneto – che l’anno prossimo vedrà l’apertura di UNAHOTELS Trastevere Roma”.

Acea Run Rome The Marathon, la Maratona di Roma è il primo grande evento dedicato ai runner a prendere il via nel 2021 e il 19 settembre, a partire dall’alba, vedrà i maratoneti percorrere più di 42 km nel centro della Capitale. In veste di Hospitality Partner – grazie all’accordo siglato con Infront Italy – dal 13 al 19 settembre UNAHOTELS Decò Roma accoglierà atleti, staff, sportivi e partecipanti all’evento all’interno dei suoi spazi di design in stile art decò, in posizione ottimale rispetto alla partenza della gara e a due passi dal centro. Inoltre, gli ospiti che sceglieranno di soggiornarvi nei giorni della manifestazione potranno approfittare di tariffe speciali. Una visita alla Capitale potrà anche rivelarsi una buona occasione per provare l’ospitalità di Hotel Art By The Spanish Steps | UNA Esperienzee UNAWAY Hotel Empire Roma, le due strutture che hanno fatto recentemente il loro ingresso nelle collezioni upper-upscale e smart di Gruppo UNA, mentre cresce l’attesa per l’apertura del nuovo UNAHOTELS Trastevere Roma nel 2022.

La Supercoppa Final Eight Basket – Bologna, fase finale della Discovery+ Supercoppa presented by UnipolSai, si inquadra all’interno della storica collaborazione di UNAHOTELS con la pallacanestro italiana e apre la stagione cestistica 2021/22. Grazie all’accordo siglato con Infront Italy, advisor commerciale della Lega Basket, dal 18 al 21 settembre, UNAHOTELS San Vitale Bologna ospiterà le squadre finaliste della 27° edizione della Supercoppa italiana di basket 2021 in occasione delle partite di Final Eight che si terranno presso la Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Oltre UNAHOTELS San Vitale Bologna, il capoluogo emiliano vede Gruppo UNA presente con altre tre strutture 4 stelle: UNAHOTELS Bologna Centro, UNAHOTELS Bologna Fierae UNAWAY Congress Hotel Bologna San Lazzaro.