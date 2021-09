Paolo Piccini CEO di algoWatt

algoWatt ha nominato Amministratore Delegato (CEO), conferendogli le deleghe esecutive, l’ing. Paolo Piccini*, 60 anni, laureato in Ingegneria Elettronica con oltre 30 anni di esperienza in posizioni apicali, tra le altre, in Olivetti, Marconi e Finmeccanica.

Paolo Piccini

Paolo Piccini ha espresso la propria soddisfazione per essere stato scelto come nuovo Amministratore Delegato e come figura chiave per l’attuazione del nuovo Piano di Rilancio, aggiungendo che “la scelta della società di posizionarsi nei settori chiave del Green New Deal Europeo, che rappresentano anche i pillar alla base del PNRR, rappresenterà una strategia lungimirante ed efficace. algoWatt dovrà iniziare una nuova storia di successo, che saremo chiamati ad accelerare grazie alle nostre competenze, alla determinazione che metteremo nell’execution del Piano e alla convinzione nelle sue direttrici strategiche. Affronteremo con entusiasmo e con risolutezza le sfide della digital transformation, dell’elettrificazione dell’industria e della mobilità, della diffusione di tecnologie che riducono il consumo di risorse e rendono più efficienti i processi,dell’analisi e l’utilizzo dei dati, dell’interconnessione delle piattaforme e dei sistemi. Riteniamo che le greentech solutions rappresentino il punto di ricaduta di una visione imprenditoriale che sarà centrale nella ripresa economica nazionale e determinante anche dal punto di vista dell’impatto sociale per la lotta ai cambiamenti climatici e l’affermazione di una nuova economia green”.

Paolo Piccini è attualmente Amministratore Unico di Liguria Digitale, società in house della Regione Liguria per lo sviluppo della strategia digitale, incarico al quale rinuncia in ragione dei nuovi impegni professionali in algoWatt. È Presidente del Digital Innovation Hub Liguria, nonché Consigliere nel Centro di Competenza ad alta specializzazione Start 4.0.

Paolo Piccini è laureato in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Genova e ha maturato 30 anni di esperienza nei campi dell’ICT, della difesa e della sicurezza, maturata in tre importanti gruppi industriali: Olivetti, Marconi e Finmeccanica. In queste aziende ha ricoperto posizioni apicali quali COO, Direttore Generale e Managing Director, con la piena responsabilità a livello di conto economico.

Negli anni, inoltre, ha guadagnato un profilo internazionale svolgendo esperienze significative di business in UK, USA, Russia, Turchia e Medio Oriente.

Ha una profonda conoscenza del settore pubblico, nei campi di homeland security, protezione delle infrastrutture critiche, logistica, difesa, trasporti, controllo del traffico aereo, ICT, cyber security e smart cities.