“Smarcati”, il libro che esplora il mondo della marca come non era mai stato fatto prima di Federico Frasson

“Smarcati – Viaggio ai confini della marca” il libro scritto da Federico Frasson, titolare dell’agenzia Fkdesign di Castelfranco Veneto (TV). Un progetto editoriale che racconta il mondo della comunicazione, della marca e del suo posizionamento, rimettendo al centro il valore che questi rivestono al di là delle mode che cambiano e i ritmi senza tregua del marketing indisciplinato.

Smarcati è una raccolta di 24 interviste: una formazione messa in campo di esperti che da sempre hanno lavorato e si sono dedicati alla crescita del brand: art director, giornalisti, docenti universitari, graphic designer, sociologi, fotografi, imprenditori, experience designer, responsabili marketing, marketing strategist, copywriter e atleti professionisti.

“Smarcati vuole essere un appello al rispetto e alla cura dell’elemento più delicato e meraviglioso che ogni azienda possa desiderare – ha spiegato Federico Frasson, autore del libro – È un invito a non omologarsi a quello che ci circonda e di occupare gli spazi dove ci sentiamo liberi per cogliere l’opportunità di essere davvero unici. È un libro dedicato a chi una marca l’ha creata, vista crescere e cambiare, a chi ha affrontato la sfida di portarla al successo e a chi l’ha imitata, acquisita o ereditata. A chi se ne è innamorato e ce l’ha messa tutta per renderla grande”.

“Questa per me è una grande soddisfazione – continua Federico Frasson – un sogno che si realizza e che non sarebbe stato possibile senza il contributo di tutti gli intervistati e di tutti i collaboratori della mia agenzia. Raccontare l’evoluzione della marca è come raccontare l’evoluzione del mio lavoro. Cito un passaggio del libro: ‘…quando è ben costruita (la marca), brilla per sempre come una stella”.

Smarcati suggerisce differenziazione e smarcamento per le aziende, ed è anche l’incitazione con cui si invitano gli sportivi a raggiungere il proprio traguardo.Non a caso, quindi, il progetto editoriale include anche interviste a campioni sportivi, come il calciatore Aldo Serena, il pallavolista Andrea Zorzi, il ciclista Alessandro Ballan e il cestista Riccardo Pittis. “Come avviene per le aziende che gareggiano in un mercato tentando di trovare lil loro posizionamento, anche nello sport succede lo stesso – ha spiegato Frasson – Per un giocatore di calcio smarcarsi è una questione di libertà, come lo è per un giocatore di basket, pallavolo o per un ciclista: superare con agilità l’avversario, oltrepassare l’opposizione del muro che si alza, uscire dal gruppo e inseguire il proprio traguardo.”

Chi è Federico Frasson?

Federico Frasson, classe 1975. Prima ha costruito le fondamenta sul campo con una lunga esperienza come Art Director in più agenzie della marca trevigiana. Poi ha costruito la sua. Fkdesign nasce nel 2000 come agenzia specializzata nella comunicazione di marca per la crescita del business. Federico Frasson lavora al fianco delle piccole e medie imprese del Nord-Est. Per ogni azienda crea processi di analisi e strategie che definiscono il posizionamento e l’identità di marca. Nel 2021 è stato eletto Rappresentante Territoriale del Triveneto di UNA – Agenzie della Comunicazione Unite.