La scienza del crimine Quando la scienza risolve i casi – RICCARDO MEGGIATO

Le tecniche, i segreti e le curiosità della scienza forense spiegate in modo semplice, ripercorrendo i casi di cronaca per capire meglio ciò che leggiamo sui giornali e vediamo nei lm e nelle serie TV.

Vi siete mai chiesti come è possibile risolvere un caso di omicidio partendo da una sola, piccola, goccia di sangue? E come è possibile, al contrario, arrivare a una conclusione errata anche sulla base di un test rigoroso come quello del DNA? Questo libro fa capire come un frammento di pelle, un capello o una foglia possano fornire un nome e un cogno- me. Fra gli aspetti più interessanti troviamo le principali tecniche utilizzate nella scienza forense, cioè tutte le nozioni che entrano in gioco quando si trova una prova su una scena del crimine e occorre analizzarla per risolvere il caso.

La scienza del crimine, senza mai tralasciare l’aspetto scientifico e rispettando la rigorosità dell’argomento, entra nel vivo di numerosi casi che hanno posto le basi delle tecniche forensi attuali e, senza bisogno di avere conoscenze scientifiche pregresse, spiega procedure e analisi con numerosi collegamenti a casi di cronaca famosi e a curiosità storiche poco conosciute.

RICCARDO MEGGIATO è un esperto di fama internazionale nel campo delle analisi forensi su dispositivi elettronici, software e telefonia. Consulente Tecnico d’Uf cio e Consulente Tecnico della difesa (CTP e CTPO), ha maturato oltre 15 anni di esperienza, operando su svariati casi in Italia e all’estero. Autore di oltre 30 libri, con oltre 200.000 copie vendute in Italia. È fondatore di un’agenzia di cyber-security e informatica forense. Dorme quattro ore a notte e questo spiega tutto.