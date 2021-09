Pasquale Chiaro Head of Marketing di InfoCert

InfoCert (Tinexta Group), la più grande Autorità di Certificazione europea, ha nominato Pasquale Chiaro a Head of Marketing. Chiaro assume il nuovo ruolo dopo aver ricoperto per oltre un anno quello di Head of Product Marketing e, nel quinquennio precedente, quello di Product Marketing Manager per la Firma e l’Identità Digitale. Chiaro, 33 anni, è entrato in InfoCert nel 2014 con la funzione di Product Marketing Manager per i Nuovi Prodotti, dopo le esperienze nelle direzioni marketing di Kraft Foods e Alitalia.

Pasquale Chiaro

“Siamo davvero lieti che Pasquale abbia accettato la nuova sfida: saprà fornire nuove idee, energie e competenze all’azienda per il raggiungimento di obiettivi di business significativi e adeguati alla nostra ambizione di essere sempre più protagonisti, in Italia e in Europa, nel mondo della Digital Transformation e dei Trust Services. Il suo percorso di forte crescita professionale all’interno della società dimostra l’impegno di InfoCert nell’attrarre e selezionare i talenti migliori, offrendo loro reali opportunità di sviluppo di carriera”, dichiara il CEO Danilo Cattaneo

Pasquale Chiaro si è laureato in Economia e Direzione delle imprese presso l’Università LUISS Guido Carli, per poi intraprendere un Executive Master in Business Administration (EMBA) presso l’Università degli Studi di Roma di Tor Vergata, dove oggi – in qualità di docente esterno – dirige il corso di Public Speaking and Executive Presentation all’interno dell’EMBA.

Parallelamente agli impegni professionali, Pasquale si dedica a Giovani Costruttori per l’Umanità, progetto di solidarietà e sviluppo dell’organizzazione no-profit Ponte di Umanità ONLUS, che lui stesso ha fondato nel 2009 e che si impegna, in particolare, in Sierra Leone.