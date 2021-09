L’Oréal Italia sceglie Wavemaker per la gestione del budget media

L’Oréal Italia, azienda leader in Italia nel settore della cosmesi, annuncia la scelta di Wavemaker, agenzia internazionale di media, contenuti e tecnologia, come partner per la gestione del budget media per tutti i brand del Gruppo in Italia.

“In un momento di forte accelerazione digitale dell’azienda la strategia media è fondamentale per raggiungere i consumatori utilizzando gli innumerevoli touchpoint– ha dichiarato Guillaume Perrin, Chief Digital&Marketing Officer di L’Oréal Italia- Grazie a questa gara molto stimolante e sfidante vogliamo creare una nuova relazione delle marche con i consumatori per poter cogliere al meglio le sfide di oggi: integrazione on-line e off-line, accelerazione digitale e e-commerce. Per L’Oréal Italia è sicuramente un cambiamento molto importante che sono certo darà una spinta ulteriore al nostro processo di innovazione.”

“Siamo sicuri che il team di Wavemaker sarà un valido supporto per continuare a garantire la massima efficienza degli investimenti media all’interno di strategie di comunicazione che valorizzino la brand equity delle nostre marche- ha concluso Assunta Timpone, Media Director L’Oréal Italia.

“L’Oréal è il leader mondiale della bellezza con un incredibile portafoglio di marchi. Questa vittoria nasce da un grande lavoro di squadra – di cui siamo particolarmente orgogliosi – e dice molto sia sulla competenza di Wavemaker nel fornire soluzioni trasformative nell’e-commerce, sia sulla nostra attitudine a leggere le sfide dei clienti attraverso la Positive Provocation. Non vediamo l’ora di realizzare a pieno tutto il potenziale di questa relazione”, così afferma Luca Vergani, CEO di Wavemaker Italia, commentando l’esito positivo della gara media di L’Oréal l’Italia.

La collaborazione con Wavemaker sarà attiva dal 1° Gennaio 2022.