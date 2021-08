Francesco Monte e Cristina Buccino testimonial delle fragranze POLICE POTION

Le fragranze – POTION LOVE per lei e POTION POWER per lui – saranno interpretate dagli influencer italiani Francesco Monte e Cristina Buccino in una nuova campagna adv che coinvolgerà le principali testate della carta stampata e online nei mesi di settembre e ottobre. L’investimento totale riguarderà tutti i principali editori di quotidiani e riviste nazionali.

La collezione si ispira al magico mondo delle pozioni e si rivolge a uomini e donne che amano esprimere la propria personalità attraverso quello che indossano, affascinati dal passato e sognatori del futuro.

La campagna pubblicitaria è stata realizzata in un noto palazzo veneto, suggestivo e senza tempo dallo studio Arnold Creative Communication Ltd – Mattia Ferrari.

Un palazzo elegante, un laboratorio dove magnetiche pozioni prendono vita, due amanti che guidati dalla scia del profumo dell’altro si cercano e si trovano inebriati da un irresistibile effluvio.

MISS LOVE e MR POWER sono alchimisti e allo stesso tempo oggetti del desiderio, padroni del proprio destino, appassionati e intensi come le fragranze che indossano, un concetto che trova la sua massima espressione nel pay off “POLICE POTION, FEEL THE NEW ALCHEMY”.

Francesco Monte e Cristina Buccino sono la scelta indiscutibile per rappresentare le nuove fragranze: entrambi artisti, personalità eclettiche e sicure di sé nella vita, emanano un’intensa ed ammaliante sensualità senza però svelarsi fino in fondo.

La campagna Police Potion Love&Power sarà preceduta da un’intesa attività social tra agosto e settembre 2021, supportata da contenuti digitali (posts, stories, video) visibili sui canali Instagram dei due brand ambassador, sulla pagina Instagram Policelifestyle e sulla pagina Facebook Policefragrances.

Per la campagna sono state realizzate delle riprese video che verranno diffuse sui social nei formati da 15/ 30 sec e in un formato più lungo da 1,25 min. Nel video, la colonna sonora esclusiva prodotta dallo stesso Francesco Monte, che è anche artista musicale, accompagna i due protagonisti finché inebriati si ritrovano.

Alfine di amplificare la cassa di risonanza del lancio, gli influencers Simone Susinna e Maria Teresa Buccino sono stati scelti come DIGITAL AMBASSADORS delle nuove fragranze. Maria Teresa indossa il filtro d’amore POTION LOVE sprigionando una femminilità intensa ed irresistibile. POTION POWER esalta un uomo dal carattere deciso ed energico, che ipnotizza con il solo sguardo, perfetto per Simone