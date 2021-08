‘La decisione è solo tua‘ è il claim della campagna vaccinale contro il Covid-19 per l’Ospedale di Biella. Ideazione e sviluppo della campagna da parte di The Grinder.

Il progetto, promosso da ASLBI e Piemonte TI VACCINA in collaborazione con varie società sportive, è stato articolato nella creazione di tre video di cui abbiamo curato scrittura, regia e produzione esecutiva. A partire dai video, l’agenzia ha realizzato le pubblicità dinamiche e le affissioni e sviluppato una piano editoriale sui principali social media.

Obiettivo della campagna è sensibilizzare tutti coloro che sono ancora indecisi sulla vaccinazione attraverso il tema dello sport, utilizzando un linguaggio visivo chiaro e coinvolgente.

I tre video sviluppano tre approcci diversi ma complementari. Il claim fa da filo conduttore in tutta la campagna. L’idea creativa è la usare la metafora dello sport usando concetti forti, come il gioco di squadra e le scelte individuali, che ne fanno parte integrante.

Ciascun video esprime dei valori e ha il suo tono di voce in base all’approccio su cui fonda il racconto: emozionale, ironico, razionale.

I tre video sono diversi, hanno messaggi e tono di voce differenti, ma un claim finale unico: LA DECISIONE E’ SOLO TUA, che chiude tutti i video e rimanda al rispetto totale della libertà di ciascun individuo, con un auspicio sul futuro. Il libero arbitrio è inviolabile ma una scelta è un diritto quanto un dovere.

Il concetto è: facciamo tutti parte della stessa squadra, giochiamo la stessa partita, condividiamo lo stesso obiettivo. Nessuno ha dimenticato le emozioni che si provano quando si vivono le proprie passioni ed è arrivato il momento di ricominciare a vivere quelle emozioni sopite per troppo tempo, ma mai dimenticate. Anche una partita può farci ritrovare sentimenti messi da parte in un periodo decisamente critico. Il video 1 racconta proprio questa storia: tornare a giocare la partita è la nostra vera vittoria e possiamo farlo anche grazie ad una scelta individuale.

Il video 2 mantiene il focus principale sull’idea della scelta. È ciò che decidiamo che ci consente di scendere in campo, rimanere in panchina oppure in tribuna. Alcune scelte sono più importanti di altre, quella di vaccinarci fa senza dubbio parte di queste. Il racconto ha un approccio leggero e con una buona dose di ironia. Emerge la netta distinzione tra gli uni e gli altri.

Il video 3 utilizza un linguaggio intenso ed emozionante: il protagonista deve scegliere se entrare in campo ed unirsi ai suoi compagni oppure no. Rimane sulla linea che delimita il campo, una linea visibile, ma che è spesso invisibile, che rispetta le scelte individuali, ma sancisce la coscienza collettiva che, mai come in questo caso, deve essere unita e forte.

Deve emergere l’attesa e il pathos che fanno parte di un processo decisionale che non è mai uguale per tutti. La variabile tempo è importante e deve essere considerata e quindi menzionata con la presenza di un orologio a significare che il tempo non si ferma e che bisogna agire.

A sostegno dei tre video, è stato sviluppato un piano editoriale e una serie di campagne di sponsorizzazione sulle piattaforme social.

Oltre ai tre video, la campagna prevedeva pubblicità dinamiche e affissioni.