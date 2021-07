Nasce Deda Digital

Deda Digital è la nuova realtà di Deda Group, polo di aggregazione delle eccellenze italiane del Software e delle Soluzioni As a Service, che porta agli utenti finali tutti i vantaggi dell’innovazione profonda dei sistemi.

Nella nuova società confluiranno sempre più le attività di design e implementazione delle strategie digitali di Deda Group al servizio di Aziende, Enti pubblici e Istituti finanziari, con l’obiettivo di costituire un punto di riferimento per la digitalizzazione del mercato. Una Trasformazione Digitale che parte dalla consulenza strategica orientata alla crescita del business e attraverso la realizzazione di una Customer Experience evoluta coniuga le competenze in Digital Marketing con il know-how sui processi di un partner che lavora fianco a fianco con l’IT aziendale, il Marketing, le Vendite. Ed è proprio dalla consapevolezza che la digitalizzazione debba ancora esplodere il suo reale potenziale che Deda Digital si colloca strategicamente nell’area di Derga Consulting, società di consulenza del Gruppo che supporta i processi di innovazione e digitalizzazione proponendo le migliori soluzioni basate sulla tecnologia SAP di ultima generazione. L’operazione permetterà di rispondere alle esigenze su tutta la catena di valore delle aziende, rappresentando un punto di riferimento per SAP in Italia anche su tutte le esigenze di CX/UX, CRM, eCommerce e Marketing Digitale a supporto dei processi di trasformazione che le imprese stanno affrontando.

Deda Digital, sulla base di solide competenze in Digital Marketing e Digital Design nei mercati B2B, B2C e G2C opera come consulente per Retail & eCommerce, portali di Digital Business e ERP aziendali, costruendo esperienze che uniscono il mondo fisico e digitale e coniugando processi di business end to end con una Customer Experience coinvolgente ed efficace.

Giovanni Scardovi

“In un’epoca in cui la vita di prodotti e servizi è indissolubilmente legata ai software, dati, e alla capacità di automazione dei sistemi, le aziende accelerano alla costante ricerca di soluzioni nuove e sempre più competitive. Il Phygital è espressione di confini sempre più intrecciati fra mondi fisici e digitali e il nostro obiettivo è quello di aiutare le imprese a completare il loro processo di digitalizzazione e trasformare il loro Business. Connettiamo contenuti e persone nel momento e nel posto giusto promuovendo l’innovazione dei processi e trasferendo il maggior valore aggiunto possibile ai clienti finali grazie alla capacità di cogliere, analizzare e guidare il percorso di digitalizzazione delle realtà che affianchiamo” sottolinea Giovanni Scardovi CEO di Deda Digital.

In ambito B2B e B2C Deda Digital realizza progetti eCommerce multicanale, integrandoli con strumenti di marketing per consentire ai clienti di ottenere velocemente risultati tangibili. Implementa le soluzioni di Marketing Technology (MarTech) più adatte, per automatizzare le operazioni e supportare concretamente la crescita e la trasformazione del business. Per la Pubblica Amministrazione sviluppa portali istituzionali e app mobili con particolare attenzione ai temi dell’accessibilità, usabilità, trasparenza, sicurezza e marketing territoriale.

Con oltre 60 collaboratori e sedi a Bologna, Napoli, Torino, Trento, Deda Digital ha già un portfolio di oltre 300 clienti con più di 450 portali e app gestiti. In campo Web Application e ecommerce ha lavorato con realtà quali, ad esempio: Banca Popolare di Sondrio, Gruppo Hera, Payper, MARR, Gruppo Comet, MD, Istituto Erboristico L’Angelica, SSC Napoli, SchlegelGiesse. Lato Digital Public Service ha affiancato i Comuni di Napoli, Cesena, Ascoli Piceno, Lodi, Alessandria, Regione Molise, Valtellina.it, Confindustria Trento, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ISMEA.