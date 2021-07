Nasce “Dire, Fare, Curare”: il podcast di ab medica

In un anno segnato dalla pandemia e da una profonda trasformazione dei bisogni di cura, ab medica, azienda leader nella produzione e distribuzione di device medicali, nonché punto di riferimento per la chirurgia robotica e la telemedicina, sceglie il potere della voce e la forma narrativa del podcast come strumenti per raccontare eccellenti storie di cura e di innovazione.

“La pandemia ha reso tutti più consapevoli di quanto la salute di ciascuno di noi sia strettamente legata a quella degli altri – afferma Francesca Cerruti, CEO di ab medica – e di come solo attraverso una rinnovata fiducia nella scienza possiamo aspirare a raggiungere una salute globale, equa ed inclusiva.Questa consapevolezza ci ha spinto a rinnovare la forma del nostro storico Futuro della Sanità, mantenendo l’originale sostanza, la volontà di contribuire a ridisegnare una sanità più coerente nelle sue ramificazioni, sempre più efficace, precisa e personalizzata in favore del paziente”.

Nasce così Dire, Fare, Curare, la serie podcast realizzata da ab medica insieme a brandstories, agenzia specializzata in narrazione e branded entertainment.

L’obiettivo è quello di raccontare 8 storie italiane – di ricerca, sanità e cura – con uno stile documentaristico, integrando interviste ai protagonisti e materiale giornalistico e di archivio.

Il curatore e voce narrante della serie è Matteo Caccia, storico conduttore radiofonico e autore di alcuni dei podcast di maggior successo in Italia.

Come ricorda Alessia Cicuto, Managing Partner di brandstories “il podcast gode di un’attenzione da parte degli ascoltatori più completa e duratura rispetto a tutti gli altri mezzi, permettendo così di approfondire argomenti e storie in maniera più efficace. Genera coinvolgimento e stimola l’immaginazione diventando lo strumento ideale per veicolare in modo efficace messaggi e valori di un brand.”

“Il podcast ci è apparso da subito lo strumento più idoneo per dare voce a medici e pazienti, protagonisti di straordinarie storie di cura e innovazione” – commenta Elena Spigarolo, Communication Manager di ab medica – “Con questo progetto ab medica conferma la propria capacità di innovare e abbracciare il cambiamento scegliendo uno degli strumenti più contemporanei e in crescita in questi anni”.

Il primo episodio, “Robot, ti tengo d’occhio!”, disponibile da oggi sul canale Spreaker de “Il Futuro della Sanità” e sulle principali piattaforme di distribuzione, tra cui Spotify, racconta una storia di fiducia nella tecnologia, di collaborazione e di coraggio, che ha portato a raggiungere un traguardo ritenuto da molti impossibile grazie alla sinergia tra l’equipe medica del Prof. Paolo Gontero dell’Ospedale Le Molinette di Torino e il sistema per la chirurgia robotica da Vinci Xi. Una perfetta sinergia tra chirurgo e robot.

Gli 8 episodi, ciascuno di 15 minuti, verranno rilasciati con cadenza mensile a partire dal 15 luglio.

Credits:

Agenzia: brandstories

Curatore e Voce narrante: Matteo Caccia

Creatore e autore: Shahin Javidi

Co-autore: Nicola Maria Fioni

Sound Designer e Montaggio: Paolo Corleoni

Project Manager: Dennis Caglioti