I supermercati Prix sbarcano sulla TV nazionale

Debutterà domenica la prima campagna nazionale dei supermercati Prix, insegna in forte crescita, che già oggi può contare su 184 punti vendita tra Veneto e Lombardia. La campagna è firmata Conic e, a fare da apripista, sarà uno spot programmato sulle reti Mediaset, oltre che in numerose tv locali del Veneto, nei formati da 15 e 30 secondi.

La creatività del commercial riflette il positioning con cui l’agenzia di De Martini, Nenna e Meneghetti si è aggiudicata la gara svoltasi a inizio anno, e racconta il brand attraverso la missione svolta quotidianamente dai sei fratelli Fosser, titolari dell’insegna: individuare i migliori produttori del territorio e offrire ai consumatori i loro prodotti, “a prezzi mai visti in tutto il paese”.

Per far questo, i creativi di Conic hanno scelto un tono ironico, con cui viene messa in scena una simpatica parodia dei più famosi format di spionaggio.

Protagonista delle “missioni” è Gianni Fosser, presidente Prix, interpretato dall’attore e doppiatore Dario Dossena.

Gli script sono firmati da De Martini con Paola Bussa, brand creative director di Conic, mentre gli spot sono stati prodotti da Peperoncino Studio per la regia di Gian Abrile.

Alberto De Martini: “Ci siamo divertiti molto e penso che si veda guardando gli spot. Ma è un divertimento molto “serio”. Sono infatti convinto che questa strategia e questo format creativo supporteranno al meglio Prix nei suoi ambiziosi progetti di crescita. Ringrazio per la fiducia la famiglia Fosser e il direttore marketing Riccardo Spluga, che ci hanno permesso di realizzare il lavoro esattamente come lo avevamo immaginato”.

Riccardo Spluga, Direttore Marketing Prix: “Conoscevo Alberto per i suoi lavori, ma il risultato è stato anche superiore alle aspettative. Inoltre, attorno a lui, si è creata subito una bella squadra a cui il nostro presidente Gianni Fosser ha aderito con entusiasmo.”