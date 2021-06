Nuovo sito web, video e campagna su stampa per Garbara

Garbara, produttore di Spumanti nella prestigiosa sottozona del Cartizze a Valdobbiadene, ha selezionato Fkdesign, agenzia di comunicazione di Castelfranco Veneto (TV), per il nuovo posizionamento di marca lanciato tramite il nuovo sito web, il nuovo video e la campagna stampa.

“Profondità superiore” è il nuovo concept alla base della nuova identità di marca che celebra il valore della profondità basato su un duplice significato. Il valore della profondità si associa a quello della superiorità, perché nel mondo vinicolo proprio nel sottosuolo è la racchiusa la superiorità di un vino e anche nella vita dell’uomo, la profondità lo eleva a versioni migliori di sé stesso.

“Profondità Superiore esprime un nuovo posizionamento di marca che vuole rimettere al centro la distintiva proposta di valore di Garbara – ha spiegato Federico Frasson, direttore creativo di Fkdesign – Nel Cartizze ci pensa in gran parte la Natura a regolare gli opposti. La costante ventilazione mantiene asciutte le foglie anche dopo le piogge. L’alternanza delle escursioni termiche compone le note del vino. Il caldo della luce matura l’acino e forma gli zuccheri al suo interno. Infatti, proprio grazie all’altitudine in cui è posizionata l’azienda Garbara, si ritrovano le condizioni meteorologiche e territoriali più ottimali che elevano la qualità del vino. Quello che di superiore troviamo nel bicchiere è quello che di irripetibile la vite trova nella profondità del terreno.”

Profondità e superiorità esprimono così una relazione d’antitesi e di intima unione che esprimono il valore aggiunto di Garbara. Anche tutto il copywriting si basa su un gioco di parole di contrasto, per avvalorare il posizionamento di marca fondato su questo “sottosopra” di significati.

Il nuovo posizionamento di merca è stato declinato nelle diverse creatività e mezzi di comunicazione diventando anche una celebrazione della profondità come atteggiamento nobilitante nella vita dell’uomo.

Grazie alla capacità di andare oltre la superficie delle cose, si riesce a intravedere la loro vera bellezza, a vivere la vita più intensamente, ad andare oltre le apparenze, così come nella musica, nell’arte, nei rapporti sociali (temi trattati dalla campagna stampa costruita in sette diversi ADV).

A guidare il progetto è stata l’agenzia Fkdesign di Castelfranco Veneto, che supporta le imprese nella definizione del posizionamento e dell’identità di marca per la crescita del business. Analisi, creatività, orientamento costante al risultato rappresentano le fondamenta del metodo adottato per ciascun progetto di comunicazione. Il valore aggiunto è la regia di un team di specialisti con competenze trasversali e complementari, che sviluppano, in una logica multicanale, contenuti rilevanti, credibili e distintivi per aumentare la riconoscibilità di ciascuna marca.

Credits:

Agenzia: Fkdesign

Creative & Managing Director: Federico Frasson

Art Director & Graphic Designer: Alberto Cancian

Copywriter: Andrea Ingrosso

Web Development: Moira Foscarini

Video Editing: Marco Tiso