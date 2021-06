Un nome unico e una nuova identità visiva per Madonna di Campiglio

È ufficiale: l’ambito turistico del Trentino occidentale che si estende dalle Dolomiti di Brenta al lago d’Idro ha un nome unico e una nuova identità visiva, rappresentativi di un place brand che ha in Madonna di Campiglio il suo centro/motore e nell’estesa cornice di luoghi attorno un mosaico di risorse, unico e particolare, capace di farsi notare da nuovi e sempre più segmentati target di ospiti.

L’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio ha voluto questo cambiamento radicale rispetto al passato a seguito di un percorso di rinnovo del brand territoriale iniziato tempo fa e recentemente integrato con il Piano strategico di destinazione. Per realizzare questo ambizioso progetto l’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio si è rivolta a Interbrand. Fare di un luogo un brand è, infatti, un processo complesso che non si limita ad associare un logo a una località.

Il punto di partenza del progetto realizzato da Interbrand è stata un’analisi strategica, basata su un’audit immersivo e interviste agli stakeholders. Ne è emerso un quadro di insight dettagliati che ha portato alla definizione di una traiettoria di crescita del brand e del business di Madonna di Campiglio attraverso un’experience strategy capace di coinvolgere un ampio ventaglio di interlocutori che, oltre ai cittadini e ai turisti, considera anche la pubblica amministrazione e la comunità economica, italiana e internazionale. Per intraprendere questo percorso era però necessario far sì che le molte identità del territorio condividessero la stessa ambizione: valorizzare il patrimonio naturale del contesto con un approccio sostenibile e dare rilevanza all’anima italiana del luogo attraverso un’offerta culturale di qualità. Ciò è possibile solo comunicando in modo univoco e coerente, a partire da un’identità visiva distintiva. Interbrand ha tradotto questa necessità in un’immagine coordinata, a partire dal logo, che porta in sé i valori dei Comuni che fanno parte della valle.

Il nuovo logo, in discontinuità rispetto a quello precedente, storico, ha un design d’alta gamma, coerente con il minimalismo della contemporaneità ed è composto da due elementi: il simbolo a forma di “M” e il logotipo “Madonna di Campiglio”.

La rinnovata identità è sintetizzata in un segno grafico forte ed essenziale. Le due montagne rappresentate nella “M” simboleggiano, in coerenza con l’attuale evoluzione strategica di destinazione (la montagna vive tutto l’anno e le sue peculiarità sono un’opportunità per rivolgersi, in modo verticale, a ben definiti target di ospiti, già presenti o potenziali, appartenenti al contesto internazionale), il punto d’incontro tra le maestose Dolomiti di Brenta e le solide Alpi dell’Adamello-Presanella, richiamano la montagna in una delle sue più straordinarie espressioni e sottolineano una territorialità ampia dove la bellezza nasce dalla convergenza di opposti.

Il logo risponde così alla sfida del Piano strategico di “passare da un logo riconoscibile a un brand fatto di contenuti, lavorando su molteplici prodotti e raccontando innumerevoli storie, grazie alle persone che lo “animano”. Il territorio è ampio e variegato e va interpretato lavorando su posizionamenti multipli, perché diversi sono i prodotti e quindi le persone alle quali ci rivolgiamo”, spiega il direttore di Apt Matteo Bonapace.

“Il processo di creazione di un place-brand è una delle sfide più interessanti del branding, in virtù degli obiettivi di natura sociale, economica e culturale con cui questi progetti nascono” afferma Lidi Grimaldi, Managing Director di Interbrand. “Con la definizione del nuovo brand, Madonna di Campiglio ha intrapreso un percorso di crescita che si basa su una visione chiara e univoca espressa attraverso un linguaggio visivo ed esperienze coerenti, capaci di coinvolgere i propri stakeholders sia sul territorio locale, ma anche sul fronte nazionale e internazionale”.

Il nuovo logo, immagine di un ambito rinnovato, strumento per un posizionamento più preciso e un coinvolgimento più esteso, “firma” il nuovo storytelling di destinazione finalizzato a rafforzare un’identità di brand che si differenzi dai competitors e sia facilmente riconoscibile dagli ospiti da conquistare.