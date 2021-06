Online il nuovo sito istituzionale di Gruppo Isa

Gruppo VéGé, primo gruppo della Distribuzione Moderna nato in Italia, a fine 2020 ha realizzato un fatturato di 11,28 miliardi di euro, con un incremento a rete corrente del 10,1%, 33 Imprese Mandanti e una rete multinsegna e multi touchpoint, forte di circa 3.450 punti di vendita.

Il Gruppo si colloca al terzo posto in Italia per numero di pdv e occupa la quinta posizione nel canale Dettaglio con una quota di mercato del 7,0% (GNLC febbraio 2021 Nielsen). A livello regionale, le imprese associate a Gruppo VéGé detengono la leadership assoluta in termini di quote di mercato in Campania (26,8%), Basilicata (22,6%) e Sicilia (21,6%) e sono seconde in Veneto (12,0%) e in Sardegna (13,1%).

I successi di Gruppo VéGé nascono dai traguardi raggiunti dalle Imprese Socie che trasformano il gioco di squadra in una macchina che genera innovazione e macina risultati

L’ultima novità realizzata di recente dalle Imprese Socie è firmata Gruppo Isa che ha lanciato il nuovo sito istituzionale.

Da pochissimi giorni è infatti online il nuovo sito istituzionale, il progetto è il primo di una serie di iniziative di comunicazione che vedranno il Gruppo Isa e le sue insegne sempre più attive sul web.

“Il nostro obiettivo principale è soddisfare sempre le richieste dei nostri clienti, non solo con l’offerta di servizi e il vastissimo assortimento di prodotti delle migliori marche, ma anche e soprattutto attraverso una presenza online completa, pronta a rispondere in tempo reale a tutte le richieste di informazioni dei clienti.” dichiara Michel Elias, Presidente Gruppo Isa.

Il nuovo sito del Gruppo si rivolge sia al cliente finale con una sezione interamente dedicata alle insegne (Nonna Isa, Sidis, Dimeglio, Puntodì e D’Italy sia ai potenziali nuovi affiliati, grazie alla presenza di una area in cui con un semplice click è possibile conoscere i punti di forza dei format di affiliazione e richiedere tutte le informazioni necessarie per aprire un negozio affiliato al Gruppo Isa.

“Il nostro cliente è sempre al centro, ”continua Elias – “per questo abbiamo creato un percorso di informazioni semplice e veloce, con cui scegliere l’insegna preferita e scoprire in pochi secondi qual è il punto vendita più vicino, i servizi offerti da quel punto vendita, sfogliare il volantino online e perché no, contattare direttamente il punto vendita. Se poi possiedi la carta fedeltà, hai anche la possibilità di verificare il tuo saldo punti e sfogliare online il catalogo premi dell’insegna”.

Il sito è un portale completo in cui trovare tutte le informazioni delle tante aziende e attività del principale Gruppo 100% Sardo. Dal portale si arriva facilmente al sito della CASAR e ai 2 siti di e-commerce per poter acquistare da tutta Italia le delizie sarde o fare la spesa online stando comodamente a casa. Inoltre, è presente una sezione con news sempre aggiornate e una panoramica sulle nostre iniziative di solidarietà. In una fase successiva il sito si arricchirà anche di un’area riservata per i 400 affiliati. Come anticipato questo è solo il primo di una serie di progetti di comunicazione che miglioreranno la presenza web del Gruppo ISA.