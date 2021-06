Pubblicato il Digital News Report 2021 dell’Istituto Reuters

La pandemia di COVID-19 ha esacerbato alcune delle debolezze storiche del settore dei media italiano, contribuendo al calo dei ricavi complessivi, al calo dei lettori di giornali e all’abbassamento degli standard editoriali adottati nella cronaca giornalistica. Le conseguenze della pandemia sembrano essere state meno gravi per le principali piattaforme online.

Il contesto mediatico italiano è stato tradizionalmente caratterizzato da un settore televisivo particolarmente forte e da un settore dei giornali debole e in declino. Tuttavia, i ricavi pubblicitari online hanno superato per la prima volta i ricavi pubblicitari televisivi nel 2019 e rappresentano ormai quasi la metà (49%) dei ricavi pubblicitari complessivi nel settore media italiano.

A causa della gravità della pandemia di COVID-19, i media italiani hanno aumentato lo spazio dato alle notizie e sia i notiziari televisivi che quelli online hanno registrato un aumento significativo della copertura del pubblico. Durante l’epidemia di marzo e aprile 2020, ad esempio, i telegiornali di prima serata italiani hanno raccolto oltre il 50% di share, con un aumento di circa il 5% rispetto all’anno precedente.

Tuttavia, la pandemia ha prodotto anche un forte calo dei ricavi pubblicitari, che sono la principale fonte di finanziamento per molti punti vendita italiani, e ha esacerbato il calo della diffusione dei quotidiani. Nei primi nove mesi del 2020 i ricavi complessivi del settore media italiano sono diminuiti di 780 milioni di euro, con notevoli diminuzioni osservate sia nel settore quotidiano (-15%) che nel settore radiotelevisivo (-8%), mentre cresce la pubblicità online (+7% ). Come ha sottolineato l’Autorità italiana della comunicazione, sono le grandi piattaforme online, che già generano circa l’80% dei ricavi pubblicitari online in Italia, a beneficiare di questo aumento (+11%), mentre editori e agenzie di pubblicità stanno vivendo ulteriori significativi perdite anche in questo mercato (-7%).

I media italiani hanno risposto in vari modi. Diversi importanti organi di stampa hanno aumentato il numero di annunci sui loro siti Web, nonché la loro invasività. La tendenza verso modelli a pagamento per le notizie online si sta sviluppando ulteriormente e, sebbene finora sia stata utilizzata principalmente dai siti web dei quotidiani, due siti di notizie nati in digitale, Il Post.it e VareseNews, hanno recentemente introdotto piani di adesione. Anche così, i nostri dati mostrano che la percentuale di persone che pagano per le notizie online è ancora bassa (13%). Il sostegno del governo alle testate giornalistiche include l’aggiornamento e l’estensione del recente sistema di crediti d’imposta del 50% su tutte le spese pubblicitarie dei media aziendali (anche online) e il rinvio della fine dei sussidi alla stampa diretta, a lungo criticati per l’influenza del clientelismo politico sul processo di aggiudicazione.

Ci sono stati alcuni importanti cambiamenti di proprietà e leadership nel settore dei giornali. La famiglia Agnelli-Elkann, maggiore azionista di Fiat Chrysler Automobiles (FCA), ha acquistato la quota di controllo della famiglia De Benedetti in GEDI, uno dei maggiori gruppi editoriali italiani, che pubblica i quotidiani nazionali La Repubblica e La Stampa , nonché diversi giornali e radio locali. Per La Repubblica è stato nominato un nuovo caporedattore e i suoi tentativi di adottare una linea editoriale più neutrale per il giornale tradizionalmente di centrosinistra sono stati seguiti dalle dimissioni di diversi giornalisti di alto profilo. Carlo De Benedetti, ex editore de La Repubblica, ha lanciato nel settembre 2020 un nuovo quotidiano, Domani , rivolto anche ai lettori di centrosinistra. Inoltre, hanno chiuso alcune testate, tra cui la Lettera43 solo online e il quotidiano locale Il Trentino .

Il mercato delle notizie online è ancora dominato principalmente da giocatori legacy. I siti web con la più ampia copertura online sono quelli delle emittenti TV commerciali affermate (TgCom24 e SkyTg24 di Mediaset), la principale agenzia di stampa italiana (ANSA), e i principali quotidiani ( La Repubblica , Il Corriere della Sera , Il Fatto Quotidiano e Il Sole 24 Ore). Stabile, ma ancora lontana dai suoi livelli in tv e radio, la copertura online della RAI di servizio pubblico italiano. È interessante notare che l’outlet digitale Fanpage, che ha una presenza sui social media particolarmente forte, mantiene la sua posizione tra i migliori player italiani di notizie online che ha raggiunto negli ultimi anni. Buoni risultati online sono stati ottenuti anche da testate locali come Quotidiano.net (8%), La Stampa (8%), Il Messaggero (8%) e testate digitalizzate come HuffPost Italia (11%) e Il Post.it (8%).

Dal punto di vista editoriale, la copertura della pandemia di COVID-19 ha evidenziato la carenza di giornalisti scientifici specializzati in Italia, nonché la tendenza a focalizzare la copertura delle notizie su speculazioni e fughe di notizie su possibili modifiche alle restrizioni legate al Coronavirus, piuttosto che sull’effettiva decisioni, insieme a una copertura sensazionale e spesso contraddittoria di fatti relativi alla pandemia e ai vaccini. Questo, insieme alla diffusione della disinformazione, potrebbe aver contribuito all’insoddisfazione del pubblico e alla mancanza di fiducia nelle notizie.

Il numero di lettori di giornali continua a diminuire costantemente, mentre il pubblico di telegiornali è più stabile che in molti altri paesi. Lo smartphone è il principale dispositivo utilizzato per ricevere notizie online.

Dopo un calo di 11 punti percentuali nel 2020, la fiducia ha recuperato tutto questo quest’anno, ma è ancora relativamente bassa. I marchi più affidabili sono generalmente quelli noti per i livelli più bassi di faziosità politica. I meno affidabili sono i punti vendita con un pronunciato pregiudizio di parte e il popolare punto vendita digitale Fanpage.