Jesolo, una vacanza da vivere “Rigorosamente dal vivo”

Tu porta i tuoi sensi, al resto ci pensiamo noi. È il ritorno al turismo analogico, dopo mesi di mediazione digitale. Una proposta di esperienza in cui le persone si riappropriano del piacere di vedere, sentire, toccare, odorare e gustare Jesolo. Una destinazione accogliente in completa sicurezza grazie all’impegno degli operatori del comparto, dal ricettivo, al balneare, fino alla ristorazione.

“Dopo un anno di pandemia, restrizioni, vacanze mancate ed esperienze digitali abbiamo pensato che il desiderio più grande da parte dei turisti fosse la riappropriazione: degli spazi, del tempo dilatato, delle esperienze. Della vita, sperimentata e vissuta con tutti i sensi – spiega Federico Alberto, direttore creativo di Studiowiki, perché, ribaltando la più classica affermazione di semiologia del turismo: La vacanza non inizia quando inizi a pensarla”.

È nata così la nuova campagna creativa per Jesolo 2021, attualmente on air. “Una vacanza in presenza e in sicurezza. Una bella vacanza. Un messaggio semplice e una promessa valoriale. Una vacanza vissuta con tutti i sensi – racconta Valeria Morando, Art Director di Studiowiki – Il sale sulle labbra dopo il bagno, la sabbia calda sotto i piedi, il profumo della pineta sul mare, la luce del faro nella notte… un visual semplice e declinato, foto emozionali che coinvolgono le persone in prima persona con le loro sensazioni e i loro ricordi e anticipano quello che accadrà se sceglieranno Jesolo. Un bodycopy grande con carattere semigraziato per intercettare tutti i target. Le bande che riprendono in coerenza i colori del marchio della destinazione Jesolo.it”.

Lo spot tv utilizza un espediente narrativo in linea con il concept di campagna: “dal digitale al reale, dalla casa, protagonista dei nostri giorni durante la pandemia, al tuffo nella vacanza. – spiega Samuele Wurtz, regista dello spot – Abbiamo così messo in scena le tre audience individuate con uno spot generale e tre adattamenti specifici”.

La campagna multicanale è on air su tutti i mezzi: “Jesolo riparte e lo fa con un’importante ricerca sull’attrattività e sulla brand image della località a livello europeo, realizzata in collaborazione con Demoskopea che ha portato all’avvio di un processo di riposizionamento nel mercato turistico nazionale e internazionale – spiega Andrea Pirola, Partner e CEO di WHITE marketing and communication. La nuova campagna di comunicazione è il primo importante risultato ed è sostenuta da un articolato piano media, on & off-line, geo-localizzato con focus sui bacini più importanti di attrattività turistica in una stagione ancora fortemente caratterizzata dal fenomeno del turismo di prossimità”.

Corposo l’investimento sulle campagne geolocalizzate triveneto, Lombardia e Piemonte per Mediaset e Sky attive fino a fine mese. “Abbiamo individuato tre target principali: giovani, famiglie e over 50 da raggiungere con un piano di comunicazione integrato che prevede un investimento complessivo di oltre 370mila euro suddivisi in digital, social media, influencer marketing, branded content, tv e radio”, conclude Andrea Pirola.