Laboratorio di progettazione: il formato indie con “Radio Ossigeno”

Avete sempre pensato che il formato INDIE sia mancante dall'offerta Radiofonica in FM? Siete in buona compagnia, quella del futuro. Gli studenti del Master in Comunicazione Musicale hanno progettato un formato INDIE. Con creatività, con freschezza ma anche con competenza…

Si è concluso il “Laboratorio di Progettazione Radiofonica” del Master in Comunicazione Musicale dell’Università Cattolica di Milano. Dopo il corso di “Teoria e Tecniche della Radio Musicale”, sempre da me tenuto, gli studenti sono entrati dal 16 aprile 2021 nella fase del Laboratorio, quella attuativa, quella della realtà. Il completamento con la presentazione dei progetti ha avuto luogo il 17 giugno dopo 10 sessioni. L’attività svolta è descritta qui.

Solo in termini riassuntivi gli studenti hanno approfondito la realtà Radiofonica di una regione, quest’anno è toccato al Lazio. Ne hanno analizzato le emittenti TOP 30 tra pubbliche, nazionali e locali. Hanno verificato sia il profilo del pubblico che l’offerta editoriale delle singole stazioni. E solo successivamente hanno prodotto 3 idee di progetti Radiofonici che si riferiscono a formati mancanti in FM a livello della regione.

3 progetti per 3 Formati

L’output degli studenti si è concentrato sui 3 progetti per gli altrettanti gruppi di lavoro in cui essi si sono suddivisi. Eccoli:

RADIO OSSIGENO , un formato Indie .

, un formato . YOURBAN , un formato Urban .

, un formato . DOWNTOWN RADIO, un formato Black/Adult Contemporary.

A distanza di una settimana l’uno dall’altro tutti e 3 i progetti sono in pubblicazione su Spot and Web.

L’autorizzazione alla pubblicazione dalla direzione del Master

E’ doverosa ma anche colma di gratitudine la segnalazione che la pubblicazione su questo blog dei progetti non è solo autorizzata dagli stessi studenti, sempre indicati in nome e cognome nelle slide delle presentazioni. E’ proprio la direzione didattica del Master in Comunicazione Musicale nella persona di Gianni Sibilla che ha sostenuto la divulgazione dei 3 formati.

Qualora i lettori, magari anche editori e direttori del mondo della Radio, trovino interessanti le idee proposte dagli studenti in quello che segue o nei successivi 3 progetti possono restituire le ispirazioni ricevute con l’offerta di uno stage. E‘ il modo progressivo e vincente per aprire ai giovani e coinvolgerli in base alle proprie necessità aziendali. E’ tutto illustrato chiaramente nell’articolo pubblicato qui.

Il progetto “RADIO OSSIGENO”, un formato INDIE

La richiesta agli studenti è stata di dettagliare il progetto in termini di:

Stationality e/o Missione

Musica

Conduzione

Informazione/Attualità

Interattività

E’ stato richiesto di dettagliare inoltre un palinsesto per i 7 giorni (lun-ven, sab e dom) potendo “assumere” per il loro progetto le personalità del mondo della Radio e della Musica, oltre che di altre industrie, sia pur impegnate in questo momento per altre emittenti. Progetti di formato sì originali ma con possibilità di ricorrere anche a talenti noti, a condizione che siano coerenti al formato.

Ecco la presentazione, qui sotto. Non mi resta che augurare buona lettura a tutti e complimentarmi ancora con gli studenti del Master in Comunicazione Musicale 2021!