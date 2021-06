Federico Salvitti entra nell’advisory board di Kellify

Federico Salvitti, docente della New York University (NYU), entra nell’advisory board di Kellify.

Federico Salvitti

Federico Salvitti è Instructor di Marketing alla New York University (NYU) dove insegna Strategy e Marketing; imprenditore seriale nei settori deep tech, è un collaboratore attivo del Global Compact delle Nazioni Unite a New York e Partner di SevenTrain Ventures, boutique di venture development newyorkese. Laureato in Business alla University of Westminster, ha conseguito un Master in Management presso la Westminster Business School (WBS) di Londra.

“Entrare nell’advisory board di Kellify è l’opportunità di lasciare il segno grazie a una tecnologia unica al mondo e in grado di far crescere i ricavi dei brand utilizzando immagini, video e audio vincenti guidati dalla scienza”, spiega Federico Salvitti.