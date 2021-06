Negli italiani torna la voglia di acquistare nei negozi tradizionali

di Andrea Altinier

Durante il lockdown è esploso l’utilizzo dell’online in molti ambiti della quotidianità. Un’opzione che è diventa una necessità, ma il ritorno alla normalità in questa fase di riaperture sta facendo tornare la voglia di frequentare i negozi agli italiani. A dircelo è il Radar di Swg che ogni settimana regala uno spaccato della percezione dell’opinione pubblica.

Un ritorno ai propri riti e consuetudini di acquisto: il negozio fisico rappresenta la scelta preferenziale per molte categorie di consumo. L’online, cresciuto dal pre-pandemia, rallenta la sua corsa e non dilagata. Una tendenza che riguarda la maggior parte dei settori merceologici. Gli italiani infatti manifestano la predisposizione ad acquistare nei negozi elettrodomestici (30%), libri (27%), attrezzatura sportiva (28%) e giocattoli.

Non è un cambio di tendenza, ma un ritorno alla normalità e le ragioni espresse sono semplici: toccare con mano gli oggetti (53%) o curiosare qua e là per le vie dei negozi (32%) sono aspetti di cui non si può ancora fare a meno indipendentemente dall’età; è un’esperienza coinvolgente e gratificante. Al crescere dell’età, acquistare presso il negozio fisico ha anche un valore etico e sociale perché per il 32% significa dare una mano all’economia locale (etica del consumo), oltre che poter contare sul supporto del personale di vendita. Una tendenza che è presente in modo più massiccio tra gli over 60, ma che è comunque trasversale.

Gli acquisti online invece, sono guidati principalmente da funzionalità e praticità: per i più giovani rappresentano una maggior convenienza e la libertà di fare acquisti in qualsiasi momento, per gli adulti la comodità di ricevere i prodotti dove e quando desiderano..