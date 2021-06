L’inno all’estate di Cornetto Algida nel nuovo spot TV

E’ on air il nuovo spot di Cornetto Algida, pensato, prodotto e girato interamente in Italia.

L’obiettivo della campagna è quello di celebrare l’estate italiana e le emozioni che solo questo periodo ci può regalare. Nello spot seguiamo il percorso del protagonista dal bar dove ha appena acquistato un Cornetto alla spiaggia dove lo aspettano gli amici. Un percorso attraverso il paese ma soprattutto attraverso i temi dell’estate cari alla GenZ: l’amore, l’amicizia, le emozioni. Il tutto accompagnati dalle note e dal testo della canzone l’Ultima notte di Ariete. Un inno all’estate, un invito a viverla con chi si ama e, naturalmente, con Cornetto. “Quest’estate la passo con te” è infatti il claim che chiude lo spot.

Per catturare le emozioni e le sfumature dell’estate sono state fatte scelte produttive molto precise. La regia è stata affidata a Marta Savina, la regista di Summertime (serie di successo di Netflix), che ha saputo trasferire nello spot tutta la sua sensibilità nel raccontare l’estate oggi. Per Marta: “È stato molto bello tornare ad esplorare le atmosfere estive grazie ad un brand e un prodotto iconico come cornetto Algida. In questo spot ci siamo divertiti a interpretare i colori e la luce della Puglia e i volti dei giovani del posto che hanno giocato noi. Quest’estate speriamo di passarla insieme, all’insegna di quella condivisione profonda che tanto ci è mancata nell’ultimo anno.”

La canzone dello spot è “L’ultima notte” di Ariete e il protagonista è Christian Roberto, l’attore principale del film Sulla Stessa Onda. La casa di produzione è Think Cattleya.

La creatività è dell’agenzia The Teachers, la nuova sigla indipendente di Stefano Solarino e Lorenzo Terragna che dopo una lunga esperienza in advertising e eventi hanno fondato un’agenzia il cui nome è un omaggio a tutte le persone e le esperienze da cui hanno imparato qualcosa.

The Teachers ha curato anche i Radio della campagna Cornetto Algida.

“Siamo molto contenti del lavoro fatto sia dell’agenzia The Teachers che della casa di produzione, che hanno saputo interpretare colori e sensazioni Cornetto, parlando d’estate e aprendosi alle GenZ” ha dichiarato Eleonora Acierno, Marketing Manager dei brand Cornetto e Magnum.

CREDITS

Agenzia Creativa: The Teachers

Direttori Creativi: Stefano Solarino, Lorenzo Terragna Coordinamento strategico: Sevendots – Miriam Mostarda Team Account: Carolyn Antinucci

Casa di Produzione: Think Cattleya

Regia: Marta Savina

Executive Producer & General Manager: Martino Benvenuti Producer: Martina Trozzi

Dop: Leonardo Mirabilia

Musica: Ariete, L’ultima notte.